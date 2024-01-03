СБУ затримала «блогерів», які поширювали відео ракетних ударів по Києву

СБУ встановила чотирьох мешканців Києва, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованого обстрілу Росії на Київ

Відео з ракетними атаками по Києву миттєво «підхопили» численні пропагандистські пабліки РФ

Служба безпеки України затримала «блогерів», які оприлюднили відео російських ударів по Києву 2 січня. Про це повідомляє пресслужбу СБУ.

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СБУ встановила чотирьох мешканців Києва, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованого обстрілу Росії на Київ.

Зранку, 2 січня, «блогери» розмістили відео ворожих «прильотів» у соціальних мережах. Відео «підхопили» пропагандистські пабліки країни-терориста, у тому ж числі Telegram-канал Анатолія Шарія, якому інкримінують державну зраду.

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Отриману інформацію ворог міг використати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву.

Під час невідкладних заходів за місцями фактичного проживання «блогерів» виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.

Наразі тривають комплексні перевірки після яких вирішуватиметься питання щодо притягнення винних до відповідальності.

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Зазначимо, публікація ворожих «прильотів» розцінюється як коригування ворожого вогню. За це передбачено до 12 років в'язниці.

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області.

Нагадаємо, західні ЗМІ, зокрема Reuters та The Sun, оприлюднили відео роботи української протиповітряної оборони в Києві 25 листопада. Ці кадри прокоментував речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

До слова, в Одесі суд визнав винним китайського блогера, який знімав роботу української системи ППО.