Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кількість зіткнень різко зросла: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кількість зіткнень різко зросла: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 690-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це у вечірньому зведенні 14 січня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Ситуація на оперативних напрямках

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Баранівка, Волфине, Басівка, Пономаренки Сумської області; Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах  Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, 15 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 9 атак поблизу Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав безпосередньо центр Херсона та  населений пункт Станіслав Херсонської області. З реактивних систем залпового вогню ворог здійснив обстріли в районах Тягинки, Іванівки, Інгульця, Микільського, Садового, Чорнобаївки та Станіслава на Херсонщині.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій. Українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 засобу протиповітряної оборони та 2 складах боєприпасів противника.

Нагадаємо, у суботу, 13 січня, Генштаб повідомляв про 49 бойових зіткнень протягом доби.

Також командир батальйону ЗСУ назвав критичну потребу армії. 

Теги: Костянтинівка окупанти авіація Одеса Генштаб Авдіївка озброєння ворог Вугледар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення
Сили оборони знищили сім крилатих ракет – Генштаб
Сьогодні, 07:02
Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Генштаб повідомив, де було відбито найбільше атак окупантів
Вчора, 19:16
Окупанти зазнають значних втрат на сході України
«М’ясні» штурми окупантів на сході: Генштаб повідомив про наслідки для РФ
Вчора, 07:58

Події в Україні

Спецдозволи для виїзду. Нардеп обурився, що Банкова тримає кордон на «ручному контролі»
Спецдозволи для виїзду. Нардеп обурився, що Банкова тримає кордон на «ручному контролі»
Кількість зіткнень різко зросла: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Кількість зіткнень різко зросла: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Екскомандир «Азову» порадив, як позбутися страху перед мобілізацією
Екскомандир «Азову» порадив, як позбутися страху перед мобілізацією
100-річна мешканка Житомирщини допомагає ЗСУ
100-річна мешканка Житомирщини допомагає ЗСУ
ЗСУ показали, як наземний дрон атакує позицію ворога
ЗСУ показали, як наземний дрон атакує позицію ворога
Далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації
Далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
31K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
ISW оцінив виведення з ладу 20 російських ракет за допомогою РЕБ
14K
Удар по аеродрому «Саки»: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта (фото)
13K
Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність
9928
Які виплати отримують пенсіонери, що працюють: Пенсійний фонд оновив дані

Новини

Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Сьогодні, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua