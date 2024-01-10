Кинули в яму: мобілізований росіянин поплатився за звернення до Путіна (відео)

Родичі мобілізованого кажуть, що після публікації ролика він почав отримувати погрози

Мобілізований з російського Воронежа Олександр Шпильовий записав звернення до Володимира Путіна з вимогою відпустити мобілізованих додому. Проте це не сподобалось його командуванню. Тож чоловіка кинули на яму для «штрафників».

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У ролику від 19 грудня Олександр Шпильовий вимагав не лише провести ротацію, а й закінчити війну в Україні. Після його повернення до військової частини з відпустки рідні втратили зв'язок. Лише за три тижні їм вдалося з'ясувати, що Шпилевого кинули в яму для «штрафників» в окупованій частині Луганської області, пише Telegram-канал «Важливі історії».

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Родичі мобілізованого кажуть, що після публікації ролика думки розділились: хтось хвалив, казав, що він виступив за всіх, а хтось почав надсилати погрози. У соцмережах йому писали, що в частині на нього чекають, щоб перекинути на «нуль» на фронті.

Шпильовий провів на війні 1,5 року. Попри його антивоєнні заяви, рідні загарбники кажуть, що він не збирався ухилятися від виконання «військового обов'язку».