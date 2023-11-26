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Reuters показало відео роботи ППО в Києві. Реакція Повітряних сил

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Reuters показало відео роботи ППО в Києві. Реакція Повітряних сил
У Києві вночі 25 листопада працювала ППО
фото з відкритих джерел

У наших військових немає претензій до іноземних журналістів

Західні ЗМІ, зокрема Reuters та The Sun, оприлюднили відео роботи української протиповітряної оборони в Києві 25 листопада. Ці кадри прокоментував речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За словами представника ЗСУ, у військових немає претензій до іноземних журналістів, які оприлюднили відео роботи ППО.

«Я бачив відео, там немає нічого такого, що могло б викликати занепокоєння. Робота ППО показується, і командувач Повітряних сил у себе в Telegram-каналі інколи дякує нашим захисникам і показує відео. Якщо там немає в цьому відео інформації чутливої, тобто звідки вилітають ракети – саме локація сил та засобів ППО – то нічого тут страшного немає. У небі вибухи, знищуються засоби противника. Тому претензій особливих до цього немає», – пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил нагадав, що в мережі заборонено публікували фото і відео, де видно локацію розміщення систем ППО.

«Чутлива інформація – це коли видно місце пуску зенітної ракети. Противник може це ж саме відео мати з кількох точок, і на перехресті цих точок можна безпомилково визначити, звідки саме здійснювався пуск», – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною. Українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області. Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

До слова, у ніч проти 26 листопада у передмісті Києва теж працювала ППО.

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Теги: Київ системи ППО ЗМІ ЗСУ

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