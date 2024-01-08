Тимчасові документи для повернення чоловіків в Україну: черговий фейк РФ

Російські пропагандисти поширили світлину фейкового документа

Ворожі Telegram-канали поширюють чергову неправдиву інформацію про те, що чоловіки призовного віку, які подали документи для отримання паспорта в закордонних представництвах ДП «Документ», отримують тимчасові проїзні документи для повернення в Україну.

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Крім того, дані цих чоловіків нібито внесуть до реєстрації військовозобов’язаних. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Як доказ, рашисти поширюють фото документа з відповідною постановою. Насправді цей документ є фейковим.

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Підробний документ, який розповсюджують пропагандисти, оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Фейковий лист, який поширюють пропагандисти SPRAVDI

У фейковому документі йдеться про те, що чоловіки 1960-2006 років народження, які подали документи для отримання паспорта в закордонних представництвах ДП «Документ», нібито отримають тимчасові проїзні документи для повернення в Україну. Дані про них заноситимуть до реєстру військовозобовʼязаних і надаватимуть для перевірки до МВС та ТЦК. А тим, хто перебуває у розшуку МВС та ТЦК, анулюватимуть паспорт. Документ з такою інформацією шириться мережею.

Інформація, яку він містить, є неправдивою. Цей «лист» – неякісна підробка. Перш за все, ДП «Документ» не має повноважень для оформлення «тимчасових проїзних документів для повернення в Україну» – цим займаються дипломатичні представництва або консульські установи.

По-друге, чоловікам 1960 року народження наразі 63-64 роки, 2006-го – 17-18. А призову підлягають тільки чоловіки віком від 27 до 60 років.

По-третє, Володимира Швачка відсторонили від здійснення повноважень на посаді гендиректора на час проведення службового розслідування з 26 грудня 2023 року по 19 січня 2024 року. Тобто, якби цей «документ» був справжнім, його підписав би не Швачко, а тимчасовий виконувач обовʼязків.

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Також у листі багато помилок, зокрема орфографічних: по мірі надходження, військовозабов'язаних тощо.

Підроблений документ від 2 січня 2024 року, а гендиректора ДП «Документ» було відсторонено від здійснення повноважень з 26 грудня 2023 року по 19 січня 2024 року, що унеможливлює його підпис під службовими документами держпідприємства.

Раніше Центр протидії дезінформації розвінчав інформацію про мобілізацію українських жінок.

Нагадаємо, новий законопроєкт щодо мобілізації пропонує запровадити перевірку чоловіків, які перебувають за кордоном, а також запровадити негативні наслідки за невиконання вимоги. Військовий адвокат Дар’я Соларьова заявила в інтерв’ю «Главкому», що це є порушенням конституційних прав українців.