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РФ після «перемир’я» атакувала Україну 108-ма дронами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ після «перемир’я» атакувала Україну 108-ма дронами
Сили ППО збили 60 ворожих БпЛА
фото з відкритих джерел

Повітряні сили відзвітували про збиті «шахеди»

У ніч на 11 травня противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали із Брянська, Шаталова, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, Приморська та Гвардійського.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Ще 41 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Нагадаємо, внаслідок нальоту безпілотників постраждала Київщина

Є збиті цілі, але, на щастя, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. У чоловіка гостра реакція на стрес, він у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці.

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Теги: дрон Київщина безпілотник війна Повітряні сили ЗСУ

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