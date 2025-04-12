Атака ворожих дронів на Київ: ДСНС працює над ліквідацією наслідків

Триває ліквідація наслідків у Києві після ворожого обстрілу

У ніч на 12 квітня росіяни запустили дрони по Києву та області. Внаслідок ворожої атаки у столиці зайнялись пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Повітряну тривогу оголосили о четвертій ранку в столиці. Через декілька хвилин прогриміли перші вибухи. Згодом столична влада повідомила, що у двох районах Києва стались пожежі після атаки.

Рятувальники ліквідовують наслідки у Святошинському районі міста. За однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м, пожежу локалізовано о 06:22.

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За іншою адресою – пожежа у двох складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією, на території промислового підприємства. Роботи по локалізації загоряння тривають.

Також міський голова повідомляв про пожежу у Дарницькому районі Києва. А у Святошинському районі, де триває ліквідація наслідків, відомо про двох постраждалих.

Цієї ночі ворожі дрони атакували Харків. Прогриміло три вибухи. Синєгубов повідомив, що внаслідок удару ворожим БпЛА по Харкову постраждала одна людина. Стан поранення – легкий. Медичну допомогу чоловік отримав на місці.