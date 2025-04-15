Міноборони допустило до експлуатації українську розробку: безпілотні «бомбери»

Міноборони: Цей «бомбер» може перебувати в повітрі упродовж декількох годин

Особливістю комплексу є його можливість швидкого розгортання і згортання

Міністерство оборони допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1. Як передає «Главком», про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Безпілотники В-1 – це надлегкі «бомбери» створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога.

«Літальні апарати комплексу можуть нести на собі боєприпаси різних типів. Рух БпЛА забезпечує малошумний потужний двигун. Цей «бомбер» може перебувати в повітрі упродовж декількох годин. Літальні апарати комплексу В-1 мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби», – повідомляє Міноборони.

У відомстві додали, що особливістю комплексу є його можливість швидкого розгортання і згортання, що зменшує ризик для екіпажу під час виконання місій.

Нагадаємо, в Україні з’явилась нова ракета-дрон «Барс». Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін на брифінгу «Українська зброя-2024», передає «Главком».

Зазначається, що ця розробка поповнила перелік вже існуючих ракет-дронів, серед яких – «Паляниця» та «Пекло».

Водночас технічні характеристики ракети-дрона «Барс» поки тримають у таємниці. Немає у відкритому доступі й зображень нової зброї.

Крім того, нещодавно український кластер оборонних технологій Brave1 провів масштабні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у понад 20 кілометрів.