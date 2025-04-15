Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони допустило до експлуатації українську розробку: безпілотні «бомбери»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони допустило до експлуатації українську розробку: безпілотні «бомбери»
Міноборони: Цей «бомбер» може перебувати в повітрі упродовж декількох годин
фото: mod.gov.ua

Особливістю комплексу є його можливість швидкого розгортання і згортання

Міністерство оборони допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1. Як передає «Главком», про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Безпілотники В-1 – це надлегкі «бомбери» створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога.

«Літальні апарати комплексу можуть нести на собі боєприпаси різних типів. Рух БпЛА забезпечує малошумний потужний двигун. Цей «бомбер» може перебувати в повітрі упродовж декількох годин. Літальні апарати комплексу В-1 мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби», – повідомляє Міноборони.

У відомстві додали, що особливістю комплексу є його можливість швидкого розгортання і згортання, що зменшує ризик для екіпажу під час виконання місій. 

Нагадаємо, в Україні з’явилась нова ракета-дрон «Барс». Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін на брифінгу «Українська зброя-2024», передає «Главком».

Зазначається, що ця розробка поповнила перелік вже існуючих ракет-дронів, серед яких – «Паляниця» та «Пекло».

Водночас технічні характеристики ракети-дрона «Барс» поки тримають у таємниці. Немає у відкритому доступі й зображень нової зброї. 

Крім того, нещодавно український кластер оборонних технологій Brave1 провів масштабні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у понад 20 кілометрів. 

Читайте також:

Теги: Міноборони безпілотник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато «кадировців» залишилося під завалами
На Брянщині ракетним ударом уражено базу «кадировців»
16 березня, 21:38
Наслідки атаки на Сумщині
Зеленський про нічну атаку: Росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру
20 березня, 11:43
У ліквідації наслідків взяли участь понад 70 рятувальників
Цивільна інфраструктура у вогні: наслідки удару РФ по Одесі (оновлено)
21 березня, 09:42
Т-90М це російський основний бойовий танк, модернізація Т-90А
На Харківщині FPV-дрони знищили один із найсучасніших танків РФ
31 березня, 23:38
Росія атакувала будинок українських тенісисток
Від російського обстрілу Дніпра постраждав будинок сестер Кіченок
29 березня, 09:37
Рапорти у застосунку подаються за кілька хвилин
В «Армія+» з’явилися шість нових рапортів
2 квiтня, 12:27
Місцеві запустили феєрверк
Росіяни запустили феєрверк між вибухами та тривогою у Ростовській області
12 квiтня, 02:28
Вогнеборці ліквідували пожежі у місцях падіння уламків
У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку РФ
10 квiтня, 14:36
Російський БпЛА «Молнія»
У Харкові безпілотник вдарив по дитячому садочку
13 квiтня, 13:55

Події в Україні

Командири «Азова» та «Хартії» очолять два корпуси Національної гвардії
Командири «Азова» та «Хартії» очолять два корпуси Національної гвардії
Міноборони допустило до експлуатації українську розробку: безпілотні «бомбери»
Міноборони допустило до експлуатації українську розробку: безпілотні «бомбери»
У Дніпрі підлітки влаштували дебош під російську музику на тлі трагедії в Сумах
У Дніпрі підлітки влаштували дебош під російську музику на тлі трагедії в Сумах
Влада Хмельниччини зменшила комендантську годину у Великодню ніч
Влада Хмельниччини зменшила комендантську годину у Великодню ніч
ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки: що змінилося
ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки: що змінилося
Митрополит Епіфаній зробив капелану ГУР Холодову подарунок (фото)
Митрополит Епіфаній зробив капелану ГУР Холодову подарунок (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
11K
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
11K
«Азов» взяв у полон «вагнерівця», який ходив з Пригожиним на Москву
9670
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи
9653
«Від нас усе приховували». Полонені китайці дали пресконференцію

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua