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Атака дронів: хокеїсти «Динамо» змушені повертатися до Москви автобусом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Атака дронів: хокеїсти «Динамо» змушені повертатися до Москви автобусом
«Динамо» завершило виступ у Кубку Гагаріна, поступившись у п'ятому матчі в Челябінську «Трактору»

Через небезпеку у повітряному просторі Москви літак із представниками «Динамо» був змушений із Челябінська летіти до Санкт-Петербурга

Хокеїстам та тренерам московського «Динамо» довелося автобусом повертатися до столиці країни-агресора із Санкт-Петербурга. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні «Динамо» завершило виступ у Кубку Гагаріна, поступившись у п'ятому матчі в Челябінську «Трактору» (1-4 у серії).

Через небезпеку у повітряному просторі столиці країни-агресора літак із представниками «Динамо» був змушений із Челябінська летіти до Санкт-Петербурга. Звідти команда вирушила додому автобусом.

Нагадаємо, російські авіакомпанії почали масово скасовують або коригують рейси на тлі збоїв в роботі аеропортів після атак безпілотників.

Так, пресслужба «Аерофлоту» повідомила про вимушені скасування та об'єднання рейсів, обіцяючи пасажирам перебронювання або ж повернення вартості квитків.

Найбільший хаос панує в московському аеропорту «Внуково», де на інформаційних табло, за словами очевидців, все «горить жовтим і червоним». Людей у терміналах так багато, що кафе переповнені, а знайти вільне місце практично неможливо.

В аеропорту Казані літак «Аерофлоту», що прямував рейсом Дубай – Москва, був змушений здійснити посадку в Казані через закриття аеропорту «Шереметьєво». Причиною став запроваджений у московському аеропорту план «Килим».

За словами пасажирів, після посадки близько першої години ночі літак залишався на стоянці дві години. Потім екіпаж оголосив, що всіх відвезуть у готель, але в підсумку людям відмовили в розміщенні, пославшись на відсутність місць. Пасажири стверджують, що залишилися в залі очікування без їжі, води та інформації.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

Раніше окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. У різних районах півострова було чутно вибухи. У зв’язку з загрозою окупаційна влада призупинила рух морського транспорту, а також перекрила Кримський міст. Російська сторона стверджує, що по Криму було завдано ударів ракетами типу «Нептун», які начебто були успішно перехоплені.

До слова, Україна атакувала важливі підприємства російського військово-промислового комплексу та місця дислокації техніки армії РФ.

Теги: росія війна хокей Москва дрон

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