У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи

Окупанти вчора вбили в Києві 12 осіб

У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що внаслідок атаки загинуло 12 осіб, ще 87 постраждалих.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Проводиться розбирання пошкоджених будівельних конструкцій.

Працюють 73 рятувальника та 25 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, вчора вночі російські окупанти вдалися до чергової комбінованої атаки по Україні і, зокрема, по Києву. Ворог традиційно, посеред ночі, застосував ударні БПЛА, балістичні та крилаті ракети для терору цивільного населення.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Сьогодні в Києві оголошено день жалоби.