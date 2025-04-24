Уламок дрона влучив у будинок в Оболонському районі, родина втратила майже все (фото)

Жінка, яка жила у будинку, разом з дітьми встигла спуститися в укриття,

Сьогодні вночі уламки збитого ворожого дрона влучили у житловий будинок у Оболонському районі Києва. Родина, яка проживала там, втратила майже все. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Оболонського району Кирила Фесика.

Він повідомив, що жінка, яка жила у будинку, разом з дітьми встигла спуститися в укриття, але чоловік зазнав опіків.

Фесик закликав усіх небайжужих долучитися до збору коштів для родини.

В Оболонському районі Києва уламок дрона спричинив пожежу у будинку, практично знищивши його фото: Кирило Фесик/Facebook

«Я особисто не знайомий з цією родиною, але знаю, що їхні діти навчаються в нашому чудовому закладі – у ліцеї №252 імені Василя Симоненка. Заклад вже оперативно організував збір допомоги родині. Я теж долучаюсь до збору. Я дуже рідко прошу про участь у зборах, але іноді важливо об’єднати зусилля. Зараз – саме той момент, коли ми маємо проявити єдність», – додав голова Оболонського району.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.