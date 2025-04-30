Російські дрони влучили по АЗС у Харкові

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Другу ніч поспіль російські дрони атакують Харків. Цього вечора ворожий безпілотник поцілив у АЗС в одному з районів Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

Майже опівночі 30 квітня дрони атакували місто Харків. Терехов повідомив, що сталось влучання на межі Київського та Салтівського районів.

Згодом він уточнив інформацію та повідомив, що влучання сталося в АЗС у Київському районі. На місці влучання сталась пожежа.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

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