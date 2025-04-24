У Києві з-під завалів чути телефонні дзвінки, доля двох дітей досі невідома

Міністр МВС розповів про трагічні наслідки в Святошинському районі Києва

У столиці рятувальники після нічної атаки ворога працювали на 13 локаціях. Про це інформує «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

«Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки – пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

Поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей. За даними МВС, вже відомо про 70 травмованих та дев’ять загиблих.

Загалом за ніч рятувальники ліквідували близько 40 осередків займання в дев'ятьох регіонах країни.

Під масованим комбінованим ударом росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. На Житомирщині ворог наніс повторний удар по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.