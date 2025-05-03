Росіяни масовано атакували селище на Харківщині: є постраждалі, згоріли магазини

Частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торговельні заклади та павільйони

За даними ДСНС, постраждало дві жінки: 86 та 72 років

3 травня російська армія завдала масованого удару безпілотниками по прифронтовому селищу Великий Бурлук на Харківщині, внаслідок чого сталася масштабна пожежа й постраждали двоє людей. Як передає «Главком», про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

«Сьогодні під ранок ворог завдав масованого удару по центральній частині селища Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті обстрілів зруйновано двоповерхову торговельну будівлю. Там сталася пожежа на площі 2000 метрів квадратних», – заявили рятувальники.

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фото: ДСНС

Крім того, частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торговельні заклади та павільйони.

За даними ДСНС, постраждало дві жінки: 86 та 72 років. Водночас надзвичайникам вдалося врятувати маленьке життя тваринки, яка сильно постраждала.

фото: ДСНС

Нагадаємо, 1 травня Харків атакували російські дрони. Влучання сталося в АЗС у Київському районі. На місці влучання сталась пожежа. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

За попередніми даними, ворог вдарив БпЛА «Молнія» по Київському району Харкова.

Вже увечері 2 травня ворог вчергове завдав ударів дронами по Харкову. За словами очільника Харківської ОДА Олеги Синєгубова, внаслідок чергового масованого обстрілу Харкова ворожими безпілотниками поранення дістали майже 50 мирних жителів.

У результаті атак спалахнули масштабні пожежі, пошкоджено житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та приватні автомобілі.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл Харкова. Глава української держави наголосив, що доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя.