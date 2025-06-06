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РФ планує у 2026 році відрізати Україну від Чорного моря: які області під загрозою окупації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ планує у 2026 році відрізати Україну від Чорного моря: які області під загрозою окупації
фото з відкритих джерел

Військові аналітики прогнозують, що Росія прискорить темп своїх операцій під час літнього наступу

Москва прагне розширити свою присутність у східній частині України. Це включає захоплення Донецької та Луганської областей восени, а потім створення буферної зони вздовж північного кордону з Росією до кінця року. Про це пише Politico, посилаючись на заяву заступника глави Офісу президента Павла Паліси, передає «Главком»

«На жаль, вони не говорять про мир. Вони готуються до війни», – каже він.

Більше того, за словами Паліси, у РФ є великі плани на 2026 рік.

«Путін прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро... Росія також сподівається захопити південні українські області – Одеську та Миколаївську, що відріже Україну від Чорного моря – життєво важливого каналу для експорту українського зерна», – зазначив він.

Водночас видання пише, що військові аналітики прогнозують, що Росія прискорить темп своїх операцій під час літнього наступу, щоб посилити тиск на Україну, але зазначають, що Москві може бути складно підтримувати такий темп до 2026 року. Проте Росія не виявляє жодних намірів завершити війну найближчим часом.

Нагадаємо, триває 1198-й день повномасштабної війни. З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 44 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1266 дронів-камікадзе та здійснили 4511 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна окупація

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