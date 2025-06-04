Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 4 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 4 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ втратила на війні в Україні 22678 одиниць бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 4 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 4 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 4 червня втратила:

  • особового складу – близько 991820 (+1020) осіб,
  • танків – 10884 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22678 (+7) од,
  • артилерійських систем – 28711 (+88) од,
  • РСЗВ – 1402 (+0) од,
  • засоби ППО – 1176 (+0) од,
  • літаків – 413 – (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38924 (+176),
  • крилаті ракети – 3271 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50730 (+123) од,
  • спеціальна техніка – 3907 (+2).
Активність ворожого флоту станом на ранок 4 червня
Активність ворожого флоту станом на ранок 4 червня

Нагадаємо, триває 1197-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Газета наголошує, що ворог активно наступає в Донецькій області
Темпи російського наступу у травні стали найвищими з листопада 2024 року – NYT
29 травня, 21:02
Армія РФ наступає в Сумській області
Окупанти просунулися на Сумщині – DeepState
29 травня, 19:02
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22641 бойову броньовану машину
Втрати ворога станом на 26 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
26 травня, 07:54
У Чорнобильській зоні живуть унікальні корови
У Чорнобильській зоні живуть унікальні корови
21 травня, 07:44
Готель «Перлина Таврії», для якого зареєстровано новий торгівельний знак
Гауляйтер Запорізької області Балицький «переписав» вкрадений приватний готель на сина
16 травня, 09:36
РФ з початку війни втратила 48118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 12 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
12 травня, 08:00
Україна має якісну перевагу над Росією, стверджує американський генерал
Американський генерал назвав якісну перевагу української армії над російською
10 травня, 19:52
За минулу добу відбулося 196 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року
10 травня, 08:21
20 квітня 2025 року захисники України ліквідували старшого лейтенанта Володимира Сальникова
Був командиром взводу. ЗСУ знищили дзюдоїста з Криму
9 травня, 10:36

Події в Україні

На Сумщині окупанти атакували завод з виробництва біопалива
На Сумщині окупанти атакували завод з виробництва біопалива
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2025 року
Втрати ворога станом на 4 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Комбінований удар по Харкову: з’явились фото наслідків
Комбінований удар по Харкову: з’явились фото наслідків
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
176K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
103K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
73K
Сенатор Грем саркастично прокоментував заяву Медведєва: Вітаю з рідкісним моментом чесності
58K
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua