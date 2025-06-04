Втрати ворога станом на 4 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

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Нагадаємо, триває 1197-й день повномасштабної війни в Україні.

РФ у війні з Україною станом на 4 червня втратила:

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 4 червня 2025 року.

РФ втратила на війні в Україні 22678 одиниць бойових броньованих машин

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