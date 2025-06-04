Втрати ворога станом на 4 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 4 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 4 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 4 червня втратила:
- особового складу – близько 991820 (+1020) осіб,
- танків – 10884 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22678 (+7) од,
- артилерійських систем – 28711 (+88) од,
- РСЗВ – 1402 (+0) од,
- засоби ППО – 1176 (+0) од,
- літаків – 413 – (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38924 (+176),
- крилаті ракети – 3271 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50730 (+123) од,
- спеціальна техніка – 3907 (+2).
Нагадаємо, триває 1197-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]