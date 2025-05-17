Командир християнського підрозділу «Братство» розповів про чудо на війні

«Коли стає важко, бійці знаходять нові сили у молитві і продовжують бій», – каже Боргезе

У добровольчому спецпідрозділі Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Братство» служать лише християни: протестанти, католики, православні, які поділяють спільні моральні принципи. Віра, на думку бійців, стає їхнім щитом і мотиватором іти на найбільш небезпечні операції. А Бог допомагає вижити, часто являючи справжні чудеса. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю «РБК-Україна» розповів командир «Братства» Олексій Сердюк із позивним Боргезе.

«Коли стає важко, бійці знаходять нові сили у молитві і продовжують бій. «Братству» часто доводиться працювати із суміжними підрозділами. І всі бійці помічають, що у них втрати менші, ніж у суміжників», – каже командир.

Олексій Сердюк також розповідає, неодноразово під час боїв ставав свідком справжніх чудес, завдки яким його бійцям вдавалося уникнути смерті.

«На одну вулицю ворог використав стільки КАБів, що вона вся виглядала як поверхня Місяця. Більш того, там їздили танки і розносили будинки. У підвалах сиділи наші хлопці, і ці танки просто проїжджали над ними. Ворог був упевнений, що там точно вже нікого нема», – згадує командир.

Під час тієї операції після тривалого бою бійцям «Братства» доводилося відходити, але і під час бомбардування, і при виході не обійшлося без дивовижних речей, які врятували всім життя.

«Коли хлопці виходили, ворог атакував авіацією, дронами. І ми тоді вперше почали використовувати РЕБи. Але будь-який боєць розуміє – не факт, що РЕБ заглушить дрон, бо різні частоти, це ж логічно. А тут просто дрони падали, як мухи, ракети від літаків, КАБи… І жоден боєць не загинув, більше того, ніхто не був поранений. Це було неймовірно», – каже Боргезе.

Нагадаємо, двоє українських десантників взяли в полон 14 російських солдатів під час успішного штурму ворожої позиції. Окупанти відмовились від боротьби.

Також прикордонники-оператори розвіддронів звільнили трьох українських бійців з російського полону.

До слова, військовий-розвідник батальйону «Сила Свободи» 4-ї бригади НГУ «Рубіж» Денис Мельничук із Житомира здійснив героїчний вчинок на позиціях під Сіверськом, самостійно атакувавши ворога та взявши шістьох російських штурмовиків у полон.