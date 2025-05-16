Очолював «Союз дагестанців». ЗСУ знищили 54-річного російського тренера з боксу

18 квітня окупант був ліквідований Силами оборони на Донеччині

У зону бойових дій Надирбегов вирушив наприкінці лютого цього року

Захисники України ліквідували чергового російського окупанта – тренера з боксу Джамбулата Надирбегова. Про це повідомляє «Главком».

54-річний Надирбегов мав спортивний розряд «кандидат у майстри спорту» з боксу. Був тренером та власником боксерського клубу «Патріот» (Тольятті). Також він очолював тольяттинську громадську організацію «Союз дагестанців».

У зону бойових дій Надирбегов вирушив наприкінці лютого цього року. Вже 18 квітня він був ліквідований Силами оборони на Донеччині.

Нагадаємо, захисники України знищили важкоатлета Владислава Єфімова.

Владислав Єфімов мав «розряд кандидат у майстри спорту» з важкої атлетики.

Також він був переможцем третього етапу Літньої Спартакіади учнів Росії з важкої атлетики (Сибірського федерального округу) серед юнаків та дівчат до 16 років.

У 2015 році Єфімов був переможцем чемпіонату Кемеровської області з важкої атлетики.

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють про деталі та дату ліквідації Єфімова. Прощання з ним відбудеться сьогодні, 12 травня, у місті Кемерово.

Як повідомлялося, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта – титулованого кікбоксера Віталія Чернея.

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупанта було ліквідовано 9 травня.

Варто зазначити, що у січні цього року російські ресурси повідомляли про затримання Чернея російською поліцією.