Окупанти атакували пасажирський автобус у Херсоні, є постраждалі
У зв'язку з високою активністю ворожих безпілотників у Херсоні тимчасово обмежено рух громадського транспорту
Російські терористи атакували у Дніпровському районі Херсонщини пасажирський автобус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську міську раду.
У однієї з пасажирок мінно-вибухова травма, контузія. Постраждалій 1960 р.н. надається необхідна медична допомога.
Автобус має суттєві пошкодження.
Крім того, у зв'язку з високою активністю ворожих безпілотників тимчасово скорочено маршрути до проспекту Незалежності.
Нагадаємо, вранці 17 травня на виїзді з міста Білопілля Сумського району ворог атакував, за попередніми даними, безпілотником рейсовий мікроавтобус.
Фахівці ДСНС за допомогою спеціальних інструментів деблокували тіла загиблих з понівеченого транспортного засобу.
За попередньою інформацією, внаслідок події загинуло дев’ятеро людей, ще семеро – травмовано.
Серед загиблих унаслідок російської атаки по рейсовому автобусу у Сумській області, за попередніми даними, є члени однієї родини – батько, мати та донька.
Президент вже відреагував на інцидент.
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