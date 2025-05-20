Окупанти атакували пасажирський автобус у Херсоні, є постраждалі

У зв'язку з високою активністю ворожих безпілотників у Херсоні тимчасово обмежено рух громадського транспорту

Російські терористи атакували у Дніпровському районі Херсонщини пасажирський автобус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську міську раду.

У однієї з пасажирок мінно-вибухова травма, контузія. Постраждалій 1960 р.н. надається необхідна медична допомога.

Автобус має суттєві пошкодження.

Крім того, у зв'язку з високою активністю ворожих безпілотників тимчасово скорочено маршрути до проспекту Незалежності.

Нагадаємо, вранці 17 травня на виїзді з міста Білопілля Сумського району ворог атакував, за попередніми даними, безпілотником рейсовий мікроавтобус.

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Фахівці ДСНС за допомогою спеціальних інструментів деблокували тіла загиблих з понівеченого транспортного засобу.

За попередньою інформацією, внаслідок події загинуло дев’ятеро людей, ще семеро – травмовано.

Серед загиблих унаслідок російської атаки по рейсовому автобусу у Сумській області, за попередніми даними, є члени однієї родини – батько, мати та донька.

Президент вже відреагував на інцидент.