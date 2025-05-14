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У Сумах оголошено день жалоби після російського удару

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Сумах оголошено день жалоби після російського удару
Унаслідок ворожої атаки загинуло три людини, девʼятеро осіб постраждали
фото: Facebook/Олег Григоров

Окупанти завдали ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури

Завтра, 15 травня, оголошено день жалоби в Сумській громаді після влучання по промисловому обʼєкту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сум Артем Кобзаря.

«У зв’язку з трагедіями, що сталися 12 та 14 травня 2025 року внаслідок ворожих атак на місто Суми, 15 травня 2025 року оголошено Днем жалоби в Сумській громаді», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні, 14 травня, завдали ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури в Сумах. На цей час відомо, що внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини, девʼятеро осіб постраждали, з них двоє – у вкрай важкому стані.

Як відомо, з вечора 13 травня і вночі проти 14-го війська РФ атакували Україну ракетою «Іскандер-М»/KN-23 та 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 09:00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 42 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Раніше російський безпілотник атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Раніше президент України погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Згодом стало відомо, що президент Зеленський все ж буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним. Водночас українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню.

Теги: Суми окупанти

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