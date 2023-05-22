РФ утричі скоротила термін підготовки зеків до «м’ясорубки» на Донбасі
Базовий табір підготовки особового складу із числа засуджених розгорнуто у Старобільському районі
Керівництво російської загарбницької армії скоротило терміни підготовки нового «гарматного м’яса» до боїв на Донбасі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Це пов’язано зі значними втратами живої сили окупаційних військ.
«Російське військове керівництво прийняло рішення щодо скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу із числа засуджених, базовий табір яких розгорнуто у Старобільському районі Луганської області», – інформує Генштаб.
Раніше до зазначеного табору привезли з місць позбавлення волі на території Росії близько тисячі осіб поповнення. Підготовку тоді планували проводити протягом чотирьох тижнів.
Нагадаємо, триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій – Бахмут та Мар’їнка.
За даними США, Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку загалом понад 100 тис. військових.
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