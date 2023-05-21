Байден розповів, скільки Росія втратила в Бахмуті бійців

Байден переконаний, що передача Україні сучасної західної авіації не вплинула б на ситуацію у Бахмуті

Джо Байден: «Бахмут – це спустошене місто»

Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку загалом понад 100 тис. військових. Про це заявив президент США Джо Байден під час саміту G7 у Японії.

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«От, наприклад, Бахмут. Є питання – чи його втрачено, чи ні. А правда в тому, що понад 100 000 росіян втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже тяжко. Бахмут – це спустошене місто», – наголосив Байден.

Він додав, що передача Україні сучасної західної авіації не вплинула б на ситуацію в місті. «Винищувачі F-16, наприклад, у Бахмуті не потрібні. Вони не принесуть додаткових наслідків», – зауважив Джо Байден.

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Раніше він заявив, що Сполучені Штати не мають точної дати початку контрнаступу України, однак очікують, що українські військові зможуть досягнути успіху на фронті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники не контролюють Бахмут на Донеччині, ЗСУ продовжують виконувати важливе завдання у місті.

Раніше, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Українські військові спростували цю заяву.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Японії зробив заяву про Бахмут. Він заявив, що росіяни не взяли повністю місто. Проте глава держави наголосив, що у Бахмуті все зруйноване.