Окупанти вивчають шляхи втечі з Криму – ОК «Південь»

Основний шлях виїзду з окупованого півострова – це незаконно збудований міст через Керченську протоку

В окупованому Криму російські військові та окупаційна влада думають над варіантами виходу з півострова. Про це повідомила начальниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

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«Вони продовжують пакувати речі, усвідомлювати тривожність своєї ситуації та, в принципі, вивчають карту руху, карту доріг, можливі варіанти виходу, пересування за «поребрик». Оскільки із Криму теж потрібно зуміти вибратися», – сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що основний шлях виїзду з окупованого півострова – це незаконно збудований міст через Керченську протоку. Однак, за словами Гуменюк, «міст боїться шторму».

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«Крім того, вони використовують поромну переправу і поки що сподіваються, що частково зможуть проїхати тимчасово окупованою материковою частиною України. Але щоразу їм все тривожніше, як вони люблять говорити, і намагаються шукати альтернативні способи. Їх не так багато, бо ті окопи, які вони накопали вздовж узбережжя, «зуби дракона», таке враження, що націлені, щоб утримати їх на півострові, щоб не так швидко одразу тікали», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, український генерал Микола Маломуж назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ, щоб звільнити Крим.