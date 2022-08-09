РФ відволікає увагу від реальних ризиків ядерної катастрофи на ЗАЕС – ISW

Росія намагається знизити бажання Заходу надати додаткову військову підтримку Україні

Західні та українські ЗМІ поширили, ймовірно, неправдиве повідомлення про те, що начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-майор Валерій Васильєв, котрий зараз командує гарнізоном Запорізької АЕС, погрожував знищити окуповану Росією АЕС, якщо РФ не зможе утримати цю станцію. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики сумніваються в достовірності поширеного скріншоту із російської соціальної мережі «Вконтакте», де цитується російський генерал.

«Ці ймовірні спотворення відволікають увагу від цілком реальних ризиків мілітаризації Росією Запорізької АЕС, яка може включати мінування станції та майже напевно включати небезпечне зберігання військового озброєння поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів», – ISW.

«Російські війська продовжують здійснювати атаки з ядерних реакторів станції та зберігати військове обладнання біля них, ймовірно, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи та знизити бажання Заходу надати додаткову військову підтримку Україні», – вважає ISW.

Ключові висновки ISW:

Російські війська здійснили наземні атаки на північний захід від Слов'янська та на північний схід і південний схід від Бахмута.

Російські війська продовжували наземні атаки на північний захід і південний захід від міста Донецьк.

Російські чиновники відклали відкриття Антонівського мосту після того, як український удар пошкодив міст і будівельне обладнання поблизу.

Російські війська розгортають менш професійні окупаційні сили та посилюють тиск на українське населення в окупованих районах.

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію.

Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.