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Україна закликала МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС до кінця місяця

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Україна закликала МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС до кінця місяця
Україна закликала експертів МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС
фото з відкритих джерел

Російські окупанти хочуть спричинити відключення електроенергії на півдні України, обстрілявши ЗАЕС

Україна закликала Міжнародне агентство з атомної енергії ООН відвідати до кінця місяця Запорізьку атомну електростанцію, яку російські окупанти погрожують підірвати. Про це повідомила пресслужба Енергоатома з посиланням на представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка.

Російські окупанти хочуть спричинити відключення електроенергії на півдні України, обстрілявши ЗАЕС, заявив він. І закликав МАГАТЕ відвідати станцію до кінця місяця.

«Ми використовуватимемо всі можливі дипломатичні канали, щоб наблизити МАГАТЕ та ООН до проведення цієї місії», – заявив Євген Цимбалюк.

Та додав: «Нам цей візит дійсно потрібен терміново, якнайшвидше. Я б сказав, не пізніше кінця цього місяця».

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Аналітики Інституту вивчення війни упевнені – Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою в Україні.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. 

Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

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Теги: окупанти ООН війна АЕС Енергоатом МАГАТЕ

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