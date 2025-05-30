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РФ вночі атакувала Україну балістикою та 90 дронами: які області постраждали

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ вночі атакувала Україну балістикою та 90 дронами: які області постраждали
Сили ППО знешкодили 56 ворожих БпЛА
фото з відкритих джерел

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях

У ніч на 30 травня російські терористи атакували Україну 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали із Міллерово, Орла, Шаталова, Курська, Приморсько-Ахтарська.

Також ворог завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із Воронезької області.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Одещина та Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 – збито вогневими засобами ураження, 30 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – йдеться в повдомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Слобідському районі Харкова через атаку російських дронів зазнало пошкоджень тролейбусне депо. Вночі було вісім влучань «шахедів» по тролейбусному депо. Дві людини постраждали.

Також під час атаки постраждали 33 будинки, які розташовані поруч.

В Одеській області внаслідок нічної атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення «Нової пошти».

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Теги: Повітряні сили ЗСУ окупанти війна ракета дрон

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