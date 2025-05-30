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В Одесі «шахеди» зруйнували відділення «Нової пошти» (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Одесі «шахеди» зруйнували відділення «Нової пошти» (фото, відео)
фото: ДСНС Одещини

Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 300 м²

В Одеській області внаслідок нічної атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення «Нової пошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в області.

«Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники, спільно з працівниками Національної гвардії України, ліквідували пожежу на площі 300 м²», – йдеться в повідомленні.

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Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Слобідському районі Харкова через атаку російських дронів зазнало пошкоджень тролейбусне депо. Вночі було вісім влучань «шахедів» по тролейбусному депо. Дві людини постраждали.

Також під час атаки постраждали 33 будинки, які розташовані поруч.

До слова, триває 1192-й день повномасштабної війни.

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Теги: дрон ракета війна окупанти Одеса Нова пошта

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