Під час нічної атаки на Україну загинули 12 людей, більше 60 поранено

Під російським ударом опинилися 13 регіонів

Внаслідок сьогоднішньої нічної атаки на Україну пошкоджено більше 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на трьох локаціях вогнеборці досі гасять полум’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих – троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

«На всіх місцях ураження з перших хвилин працюють рятувальники ДСНС та поліцейські. Розбирають завали, евакуюють людей, фіксують наслідки російських воєнних злочинів, допомагають потерпілим. Вдячний кожному за роботу! Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета – страх і смерть. Не ігноруйте сигнали тривоги. Бережіть себе та рідних», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.

У Сумах ворог вдарив по харчовому підприємству.

На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто.