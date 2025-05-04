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РФ вночі запустила по Україні 165 дронів: які області постраждали

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ вночі запустила по Україні 165 дронів: які області постраждали
Сили ППО вночі збили 69 ворожих БпЛА
фото: Нацполіція

Повітряні сили відзвітували про збиті дрони

У ніч проти 4 травня 2025 року російські терористи атакували Україну 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Про це інформує «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали з Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Приморська.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.

Ще 80 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

Нагадаємо, Київ цієї ночі опинився під атакою дронів.

Внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.

Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років. 

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Теги: дрон війна росія окупанти Повітряні сили ЗСУ Київщина Харківщина Донеччина Черкащина Дніпропетровщина

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