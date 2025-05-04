Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили показали програміста, який збив перший у світі «Кинджал»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Повітряні сили показали програміста, який збив перший у світі «Кинджал»
Прізвище оператора не називають, зазначено лише його ім'я – Дмитро
фото: скріншот із відео

Російську гіперзвукову ракету було знищено над Києвом 4 травня 2023 року

Повітряні сили ЗСУ опублікували відео з оператором ЗРК Patriot, який збив першу російську гіперзвукову ракету «Кинджал» над Києвом 4 травня 2023 року. Про це повідомляє «Главком».

Прізвище оператора не називають, зазначено лише його ім'я – Дмитро. Він з'являється на відео з наполовину закритим обличчям.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Коли почалася війна, я вступив до війська. Тоді навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot і зіб'ю перший «Кинджал» у світі», – поділився Дмитро.

Оператор розповів, він та його колеги тоді не знали, що Київ атакує саме «Кинджал».

«У той момент ми бачили на екрані, що це балістика, але ми спочатку думали, що це був просто «Іскандер». Лише коли знайшли уламки, тоді вже ми самі дізналися, що це був «Кинджал». Всі раділи, всі один одного вітали. Росія говорила, що «Кинджал» неможливо збити, але виявилося, що все можна збивати і все збивається… Це було вперше у світі, коли збили гіперзвукову балістичну ракету».

Нагадаємо, 3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування «Кинжал». За даними британської розвідки, згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати покращені можливості ППО України, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька «Кинджалів».

Також Головне управління розвідки ідентифікувало 36 росіян, які причетні до ударів ракетами «Кинджал» по Україні. «Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

До слова, аеробалістична ракета «Кинджал» збивається лише одним ЗРК (Patriot), яких недостатньо, аби захистити весь повітряний простір України. Саме тому ця ракета є найскладнішою для ураження. Це стверджує командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил, Герой України Кирило Перетятько в інтерв'ю «Главкому».

Читайте також:

Теги: росія війна Україна ракета Кинджал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Чехії вважає, що війна цього року навряд чи закінчиться
Президент Чехії оцінив можливість закінчення війни 2025 року
Сьогодні, 19:18
Хабар для працівника оборонного заводу надійшов поштою
Хабар «Новою поштою». Працівник оборонного заводу придумав нову схему
30 квiтня, 14:18
Пхеньян повторив заяву Москви про нібито «повне звільнення» російського регіону
Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку
28 квiтня, 09:28
26 квітня 1840 року вийшло перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка
Сьогодні книжці «Кобзар» Тараса Шевченка виповнюється 185 років
26 квiтня, 14:10
Зеленський зустрівся із Трампом
Зеленський зустрівся із Трампом
26 квiтня, 11:04
Клуби країни-агресора отримали кошти від УЄФА
Російські клуби отримали від УЄФА понад 2,7 млн євро ​​за участь гравців у турнірах збірних
22 квiтня, 13:14
Зеленський: Росії все одно, хто саме буде гинути в цій божевільній війні
Президент опублікував відео допиту двох полонених громадян Китаю
9 квiтня, 22:27
Ветеран заявив, що Сирський і нинішнє керівництво займаються «ручним мікроуправлінням всією армією»
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
9 квiтня, 19:27
Батоєв був командиром штурмової групи
ЗСУ ліквідували бурятського борця, який був батьком трьох дітей
8 квiтня, 22:21

Події в Україні

Путін висловився про застосування ядерної зброї проти України
Путін висловився про застосування ядерної зброї проти України
Повітряні сили показали програміста, який збив перший у світі «Кинджал»
Повітряні сили показали програміста, який збив перший у світі «Кинджал»
Зеленський попередив про можливі провокації Росії 9 травня
Зеленський попередив про можливі провокації Росії 9 травня
Президент Чехії оцінив можливість закінчення війни 2025 року
Президент Чехії оцінив можливість закінчення війни 2025 року
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
Постачання боєприпасів: Зеленський у Чехії анонсував великий контракт
Постачання боєприпасів: Зеленський у Чехії анонсував великий контракт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 травня: ситуація на фронті
84K
Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 травня 2025
40K
Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу
30K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
19K
«Це лише прелюдія». Чубаров звернувся до мешканців Криму з попередженням

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала годину
Сьогодні, 01:23
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua