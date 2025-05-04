Повітряні сили показали програміста, який збив перший у світі «Кинджал»

Російську гіперзвукову ракету було знищено над Києвом 4 травня 2023 року

Повітряні сили ЗСУ опублікували відео з оператором ЗРК Patriot, який збив першу російську гіперзвукову ракету «Кинджал» над Києвом 4 травня 2023 року. Про це повідомляє «Главком».

Прізвище оператора не називають, зазначено лише його ім'я – Дмитро. Він з'являється на відео з наполовину закритим обличчям.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Коли почалася війна, я вступив до війська. Тоді навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot і зіб'ю перший «Кинджал» у світі», – поділився Дмитро.

Оператор розповів, він та його колеги тоді не знали, що Київ атакує саме «Кинджал».

«У той момент ми бачили на екрані, що це балістика, але ми спочатку думали, що це був просто «Іскандер». Лише коли знайшли уламки, тоді вже ми самі дізналися, що це був «Кинджал». Всі раділи, всі один одного вітали. Росія говорила, що «Кинджал» неможливо збити, але виявилося, що все можна збивати і все збивається… Це було вперше у світі, коли збили гіперзвукову балістичну ракету».

Нагадаємо, 3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування «Кинжал». За даними британської розвідки, згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати покращені можливості ППО України, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька «Кинджалів».

Також Головне управління розвідки ідентифікувало 36 росіян, які причетні до ударів ракетами «Кинджал» по Україні. «Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

До слова, аеробалістична ракета «Кинджал» збивається лише одним ЗРК (Patriot), яких недостатньо, аби захистити весь повітряний простір України. Саме тому ця ракета є найскладнішою для ураження. Це стверджує командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил, Герой України Кирило Перетятько в інтерв'ю «Главкому».