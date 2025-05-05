У російському Подольську пролунали вибухи: дрони летять на Москву

Мер Москви наголосив, що дрони летіли курсом на столицю РФ

Цієї ночі російське місто Подольськ опинилось ударом дронів. Влада запевняє, що БпЛА летіли на Москву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

За повідомленням місцевих Telegram-каналів, у Подольську близько другої ночі пролунав потужний вибух. Згодом атаку підтвердив мер Москви Сергій Собянін.

Він зазначив, що в Підмосков'ї працювали сили ППО та збили чотири дрони. За його словами, всі вони летіли курсом на російську столицю.

Тим часом, очевидці пишуть, що чутно звуки ударних дронів, які продовжують атаку на Москву.

Також він повідомив, що зафіксовано падіння уламків в регіоні, попередньо, без руйнувань. Водночас, додавши, що екстрені слжби працюють на місцях.

У Росії в декількох аеропортах ввели план «килим». У Воронежі також цієї ночі було гучно, очевидці повідомляли про атаку дронів та вибухи.