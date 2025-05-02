Головна Київ Новини
search button user button menu button

Розкидані «Шахедами» боєприпаси стали ще небезпечнішими: деталі від КМВА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Розкидані «Шахедами» боєприпаси стали ще небезпечнішими: деталі від КМВА
Правоохоронці та рятувальники працюють у столичних Бортничах, де вибухнули касетні боєприпаси
фото: Дар'я Нематіан золбін/Суспільне Новини

Євген Ієвлєв підкреслив, що ці боєприпаси є зброєю, спрямованою проти мирного населення

Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв повідомив, що бойові частини безпілотних літальних апаратів типу «Шахед», які атакують Київ, можуть бути оснащені детонаторами, що реагують на світло, вібрацію, тепло, рух та тиск. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Євгена Ієвлєва.

За словами речника, говорити про конкретні типи та походження цих боєприпасів можна буде лише після проведення спеціальної експертизи.

Євген Ієвлєв зазначив, що це вже другий випадок розкидання подібних боєприпасів безпілотниками над Києвом. Вибухотехніки констатували, що цього разу заряд був значно більшим, що, ймовірно, було зроблено для ускладнення експертизи через утворення дрібних фрагментів після вибуху. Це має на меті ускладнити ідентифікацію типу вибухівки, причин вибуху та факторів, що його спричиняють.

Речник КМВА наголосив на надзвичайній небезпеці таких предметів та закликав киян ні в якому разі не наближатися до них, навіть якщо вони пролежали тривалий час. Реакція вибухівки може бути абсолютно непередбачуваною і спрацювати від будь-якого з перелічених чинників.

Євген Ієвлєв підкреслив, що такі дії є зброєю, спрямованою проти мирного населення.  

Нагадаємо, 1 травня, у Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки дронів РФ. 

Теги: Київ боєприпаси населення дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальна сума закупівель комунальників під час війни перевищує показники мирного часу
Мільйонні контракти «Київзеленбуду». Куди йдуть кошти киян? Столиця
16 квiтня, 07:00
У Миколаєві через обстріл зайнялись пожежі
У Миколаєві після обстрілу РФ виникли пожежі, є поранені (оновлено)
6 квiтня, 08:02
Фахівці встановили дорожні знаки 1.41 «Місце концентрації ДТП» на ділянках із підвищеним рівнем ДТП
Аварійно небезпечні ділянки Києва отримали особливі позначки (фото)
7 квiтня, 19:33
Юрій Сиротюк різко розкритикував фестиваль квір-кіно
ЛГБТ-фестиваль у Києві. Екснардеп від «Свободи» заявив, що його сина затримано
18 квiтня, 20:40
Ремонт планується завершити до ранку 14 квітня 
У Києві рух транспорту одним зі шляхопроводів протягом двох днів буде обмежено: схема
11 квiтня, 18:06
У РФ станом на сьогодні виготовлено чотири «Вольчаніна»
На фронті з’явився наземний дрон «Вольчанін»: чим він допомагає окупантам
22 квiтня, 06:23
Масований обстріл України, візит Зеленського до ПАР. Головне за 24 квітня
Масований обстріл України, візит Зеленського до ПАР. Головне за 24 квітня
24 квiтня, 21:22
Котів знайшли у житловій двоповерхівці, яка майже вщент зруйнована внаслідок ворожого удару
У Києві на місці російського удару по житловому будинку врятовано двох котів
25 квiтня, 12:43
Попри удар по лікарні, серед пацієнтів та лікарів постраждалих немає.
З'явилися перші кадри руйнувань у Харкові після ворожої атаки (відео)
29 квiтня, 23:58

Новини

Розкидані «Шахедами» боєприпаси стали ще небезпечнішими: деталі від КМВА
Розкидані «Шахедами» боєприпаси стали ще небезпечнішими: деталі від КМВА
Куди сходити у Києві на вихідні 3-4 травня: перелік культурних подій
Куди сходити у Києві на вихідні 3-4 травня: перелік культурних подій
Археологи б'ють на сполох після моторошної знахідки на Подолі
Археологи б'ють на сполох після моторошної знахідки на Подолі
Пожежа на Вокзальній площі у Києві: вогонь знищив кіоски, виявлено загиблого
Пожежа на Вокзальній площі у Києві: вогонь знищив кіоски, виявлено загиблого
У Києві суд виніс вирок громадянину Узбекистану, який вбив 11 людей (відео)
У Києві суд виніс вирок громадянину Узбекистану, який вбив 11 людей (відео)
Київська влада збільшила допомогу постраждалим від обстрілів, але є нюанс
Київська влада збільшила допомогу постраждалим від обстрілів, але є нюанс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
90K
Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
59K
Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича
46K
Михайло Винницький: Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують – ця паніка абсолютно нераціональна
29K
Скандал на порозі конклаву: ультраконсерватори прагнуть контролю над виборами Папи

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua