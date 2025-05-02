Розкидані «Шахедами» боєприпаси стали ще небезпечнішими: деталі від КМВА

Євген Ієвлєв підкреслив, що ці боєприпаси є зброєю, спрямованою проти мирного населення

Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв повідомив, що бойові частини безпілотних літальних апаратів типу «Шахед», які атакують Київ, можуть бути оснащені детонаторами, що реагують на світло, вібрацію, тепло, рух та тиск. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Євгена Ієвлєва.

За словами речника, говорити про конкретні типи та походження цих боєприпасів можна буде лише після проведення спеціальної експертизи.

Євген Ієвлєв зазначив, що це вже другий випадок розкидання подібних боєприпасів безпілотниками над Києвом. Вибухотехніки констатували, що цього разу заряд був значно більшим, що, ймовірно, було зроблено для ускладнення експертизи через утворення дрібних фрагментів після вибуху. Це має на меті ускладнити ідентифікацію типу вибухівки, причин вибуху та факторів, що його спричиняють.

Речник КМВА наголосив на надзвичайній небезпеці таких предметів та закликав киян ні в якому разі не наближатися до них, навіть якщо вони пролежали тривалий час. Реакція вибухівки може бути абсолютно непередбачуваною і спрацювати від будь-якого з перелічених чинників.

Євген Ієвлєв підкреслив, що такі дії є зброєю, спрямованою проти мирного населення.

Нагадаємо, 1 травня, у Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки дронів РФ.