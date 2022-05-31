РФ завдала авіаудар по українських військах на Сумщині

Російські війська обстрілюють прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини

У вівторок, 31 травня, Росія здійснила ракетний авіаційний удар із літаків Су-30СМ по підрозділах українських військ в Сумській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 31 травня.

Про постраждалих та руйнування не повідомляється.

Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

За даними Генштабу, сьогодні на Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено.

З метою демонстрації присутності та недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки РФ утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей визначені підрозділи збройних сил.

Як повідомлялося, на території Білорусі теж не виявлено ознак формування противником наступальних угруповань. Основні зусилля збройних сил республіки Білорусь зосереджуються на посиленні охорони державного кордону.

Водночас, зафіксовано зняття з баз зберігання Білорусі танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил Росії з метою поповнення поточних втрат.