Окупанти готують наступ на чотири населених пункти – Генштаб

Росіяни намагаються взяти під повний контроль Сєвєродонецьк та оточити українські війська

На Донецькому напрямку російські окупанти за підтримки вогню артилерії та мінометів проводять активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 31 травня.

Донецький напрямок

Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Веде підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.

На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії.

На інших напрямках окупанти продовжили обстріли з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші, загрозливі напрямки.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів західного військового округу збройних сил РФ намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

Триває підготовка ворога до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Окупанти ведуть контрбатарейну боротьбу. Завдали авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій. Продовжує перебувати в готовності до застосування один носій високоточної зброї, фрегат «Адмірал Макаров», що має на борту до 8 крилатих ракет типу «Калібр».

Наші перемоги

Ворог деморалізований, зазнає втрат, на окремих напрямках поспішно переходить до оборони.

Захисники України продовжують боронити нашу землю, поступово відтісняючи загарбників з тимчасово захоплених територій.

Як повідомлялося, українські захисники знищили великий підрозділ вагнерівців на Донбасі.

Відомо, що у російських окупантів на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ.

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