«Риємо окопи на місці, куди влучав снаряд»: рашист скаржиться на недолугість командування (аудіо)

Мати просить сина якнайшвидше повертатися додому при першій можливості, навіть із закликами до дезертирства

Окупант: «Вони хочуть нас усіх в один окоп зігнати, а якщо снаряд потрапить туди, ми всі загинемо»

Головне управління розвідки Міноборони перехопило чергову телефонну розмову російського загарбника, у якій він скаржиться матері на недолугість командування. Найбільше рашиста обурює рішення командування про обладнання окопів.

«Они хотят нас всех в один окоп согнать, а если снаряд попадет туда, мы все погибнем. А они этого не понимают. Ежедневно конфликтуем, он только рапорт предлагает нам писать», – скаржиться загарбник.

Рашист розповідає матері, що командування наступає на одні й ті самі граблі й все одно продовжує допускати помилки.

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«Мам, тут дебилизм такой, понимаешь? На одни и те же грабли наступаем и всё равно... Мы роем окопы на месте, куда уже прилетел снаряд. Неужели они не понимают, что мы станем мишенью?», – продовжує окупант.

Водночас, мати просить сина якнайшвидше повертатися додому при першій можливості, навіть із закликами до дезертирства.

Нагадаємо, триває 262-га доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи. Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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