Скоро будемо звалювати звідси. Окупант розповів про відступ під Херсоном (перехоплення)

Окупант повідомив, що російські війська відійшли на 100-150 км

Військовослужбовець з «ДНР» розповів про відступ у Херсонській області та заявив, що довелося відійти на 100-150 км. Про це йдеться в перехопленні, яке поширило Головне управління розвідки Міноборони.

«Думаю, звідси скоро звалюватимемо. Ну, по ходу, росіяни всі здаватимуть цю справу. Сьогодні ми БК палили – все БК згоріло. Вони теж там БК палять. Все горіло, стріляло. Коротше, всі знищують боєприпаси. Росіяни кричать, що Херсон треба утримати по-любому. Вони його більше здають, ніж утримує», – йдеться у радіоперехопленні.

За словами окупанта, останнім часом війська противника здали 100-150 км залежно від напрямку.

Нагадаємо, триває 256 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.