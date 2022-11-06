Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скоро будемо звалювати звідси. Окупант розповів про відступ під Херсоном (перехоплення)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скоро будемо звалювати звідси. Окупант розповів про відступ під Херсоном (перехоплення)
фото з відкритих джерел

Окупант повідомив, що російські війська відійшли на 100-150 км 

Військовослужбовець з «ДНР» розповів про відступ у Херсонській області та заявив, що довелося відійти на 100-150 км. Про це йдеться в перехопленні, яке поширило Головне управління розвідки Міноборони.

«Думаю, звідси скоро звалюватимемо. Ну, по ходу, росіяни всі здаватимуть цю справу. Сьогодні ми БК палили – все БК згоріло. Вони теж там БК палять. Все горіло, стріляло. Коротше, всі знищують боєприпаси. Росіяни кричать, що Херсон треба утримати по-любому. Вони його більше здають, ніж утримує», – йдеться у радіоперехопленні.

За словами окупанта, останнім часом війська противника здали 100-150 км залежно від напрямку.

Нагадаємо, триває 256 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.  Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Теги: боєприпаси ворог Міноборони населення перехоплення росіяни Херсон розвідка окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двигуни та інше майно з плавзасобів окупанти привласнюють собі
На Херсонщині рашисти масово знищують приватні катери на узбережжі Дніпра
Сьогодні, 18:33
На Херсонщині окупанти депортують мешканців шести громад
Окупанти примусово депортують мешканців шести громад Херсонщини
Сьогодні, 15:35
Окупанти не думають про жителів Херсона
Для чого рашисти провокують у Херсоні гуманітарну кризу: пояснення депутата
Сьогодні, 04:08

Суспільство

Скоро будемо звалювати звідси. Окупант розповів про відступ під Херсоном (перехоплення)
Скоро будемо звалювати звідси. Окупант розповів про відступ під Херсоном (перехоплення)
Буржуйки та газові грілки: експерт попередив українців про небезпеку
Буржуйки та газові грілки: експерт попередив українців про небезпеку
Обстріл Сумщини: «Укрзалізниця» змінила розклад руху окремих потягів
Обстріл Сумщини: «Укрзалізниця» змінила розклад руху окремих потягів
Тисячі чекають черги: окупанти блокують виїзд українців на підконтрольну територію
Тисячі чекають черги: окупанти блокують виїзд українців на підконтрольну територію
Українці зможуть отримувати два види техпаспорта та водійських прав
Українці зможуть отримувати два види техпаспорта та водійських прав
Підготовка до зими – у Краматорську благодійники допомагають облаштувати пункти обігріву
Підготовка до зими – у Краматорську благодійники допомагають облаштувати пункти обігріву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Зеленський натякнув Путіну: Чорноморський флот в українському Криму буде знищено
111K
Що означатиме присутність Путіна на саміті «Великої двадцятки»: позиція Банкової
88K
«Путіну не потрібні українці»: Кличко звернувся до киян через можливий блекаут
76K
Байден назвав головну проблему армії Путіна
70K
Армія Росії має піти. Якими є умови для переговорів між Путіним і Зеленським
59K
Помер воїн, про якого має знати кожен українець

Новини

У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Вчора, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
Вчора, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
4 листопада, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту