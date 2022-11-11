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Окупант влаштував істерику через наступ ЗСУ: перехоплення розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупант влаштував істерику через наступ ЗСУ: перехоплення розвідки
У розмові з дружиною російський окупант розповів, що ситуація на фронті важка
фото з відкритих джерел

Рашист впевнений, що не зможе до кінця року потрапити додому

Російські загарбники скаржаться на недолугих командирів, які відправляють їх під обстріли ЗСУ. У перехопленій розмові, російські контрактники істерять, що їх можуть залишити в Україні після закінчення терміну служби. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У розмові з дружиною російський окупант розповів, що ситуація на фронті важка. Йому постійно доводиться копати окопи. Також російський солдат істерично скаржиться на свого командира. Він нібито відправляє бійців під обстріл. «У нас тут командир – це взагалі п**да. Ідіотство, поїхали стріляти, і там танк нас Їб***ть прямо ледь не з прямого наведення», - сказав окупант.

Увага! Присутня ненормативна лексика.

При цьому росіянин, який раніше підписав контракт, вважає, що затримається в Україні. Його контракт кінчається на початку грудня, але він впевнений, що не зможе до кінця року потрапити додому.

Нагадаємо, триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель.  В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. 

Теги: звільнення Міноборони наступ обстріл перехоплення солдат розвідка

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