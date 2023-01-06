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Різдвяна служба Епіфанія в лаврі: Мінкульт дав дозвіл (документ)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Різдвяна служба Епіфанія в лаврі: Мінкульт дав дозвіл (документ)
Епіфаній проведе святкову службу на Різдво в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
фото: pomisna.info

Заповідник «Києво-Печерська лавра» також уклав угоду з ПЦУ на проведення служби 7 січня з 8.00 до 12 години дня

Міністерство культури України дало дозвіл на проведення предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Про це пише BBC.

Як зазначається, заповідник «Києво-Печерська лавра» також уклав угоду з ПЦУ на проведення служби 7 січня з 8.00 до 12 години дня.

«…У другій половині дня до мене надійшло звернення від ПЦУ про проведення богослужіння і про отримання дозволу від міністерства культури. Я надав дозвіл і уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Всі документи зараз є, в УПЦ оприлюднили ввечері застарілу інформацію», - пояснив в.о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Олександр Рудник у коментарі журналістам.

Рудик пояснив, що йдеться про разову оренду для богослужіння.

ВВС також отримала документ, який підтверджує надання згоди міністерством культури на проведення служби ПЦУ в Успенському соборі.

Різдвяна служба Епіфанія в лаврі: Мінкульт дав дозвіл (документ) фото 1

Раніше повідомлялося, що Національний Києво-Печерський заповідник уклав угоду з Українською православною церквою/Православною церквою України на користування Успенським собором лаври терміном на один день.

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Теги: церква Києво-Печерська лавра Мінкульт документи

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