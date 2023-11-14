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Різдвяний піст 2023 року: нова дата, обмеження та правила

Діана Гасюк
glavcom.ua
Різдвяний піст 2023 року: нова дата, обмеження та правила
фото з відкритих джерел

Цього року Різдвяний піст розпочинається 15 листопада і триватиме до 24 грудня

Різдвяний піст у 2023 році відзначатиметься по-новому, оскільки Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар з 1 вересня. Тепер парафіяни ПЦУ відзначатимуть всі неперехідні православні свята на 13 днів раніше.

Цього року Різдвяний піст розпочинається 15 листопада і триватиме до 24 грудня. Останній день перед постом (14 листопада) називається заговини, коли ще дозволяється вживати молочні та м'ясні продукти.

Різдвяний піст або Пилипівка триває 40 днів перед Різдвом. З переходом на новоюліанський календар Різдво в Україні відзначатимуть 25 грудня.

Правила дотримання Різдвяного посту

Різдвяний піст означає не тільки обмеження в їжі, але й певний внутрішній настрій. Піст має бути пов’язаний з очищенням від гріхів, молитвою, покаянням, прощенням образ, утриманням від спокус і пороків, а також відмовою від розважальних і видовищних заходів.

Віряни в період посту не їдять заборонені продукти, моляться і очищаються від гріхів, щоб з чистим серцем, душею і тілом підготуватися до святкування Різдва Христового.

Що можна їсти у Різдвяний піст

У Різдвяний піст дотримуються суворих правил харчування, які передбачають повне виключення з раціону м'яса, яєць та молочних продуктів.

Водночас від дня тижня залежить, що можна їсти на Різдвяний піст. У середу та п'ятницю протягом Різдвяного посту встановлено сухе харчування, яке передбачає споживання лише неперероблених продуктів, що не були термічно оброблені. У заключний тиждень посту ця дієта також розповсюджується на понеділок.

По понеділках дозволяється вживати гарячі страви без використання соняшникової олії, а по вівторках та четвергах можна додавати олію. У вихідні дні пост вважається менш суворим, і віруючим навіть дозволяється вживати рибу та вино.

Обряди

Важливо пам’ятати, що під час посту в церкві не проводять обряди хрещення та вінчання. До того ж, не варто влаштовувати весілля в ці дні, адже пост присвячений молитвам, покаянням й очищенню від гріхів.

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Теги: харчування православна церква хрещення продукти свята церква вихідні

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