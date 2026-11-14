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РФ пошкодила храм у Хмельницькому районі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ пошкодила храм у Хмельницькому районі
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Вибито вікна та пошкоджено фасад будівлі

Російська терористична армія атакувала Хмельницький район. Унаслідок цього пошкоджено храм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За даними влади, внаслідок російської атаки пошкоджено храм у Хмельницькому районі. Зокрема, вибито вікна та пошкоджено фасад будівлі.

«Російські окупанти вкотре демонструють свою жорстокість, завдаючи ударів по цивільних об’єктах, зокрема й релігійних спорудах. Інформації про постраждалих наразі не надходило», – наголосив Сергій Тюрін.

Нагадаємо, зранку 14 листопада російська терористична армія атакувала Київщину. Унаслідок цього виникла пожежа. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

До слова, 14 листопада росіяни атакували об’єкт інфраструктури в Заводському районі Запоріжжя. Унаслідок російського удару поранений 32-річний чоловік.

Зокрема, вранці 14 листопада російська терористична армія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК на півночі Одеської області.

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Теги: Хмельниччина війна церква

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