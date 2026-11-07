На Черкащині ще одна громада проголосувала за перехід до ПЦУ

Усі 30 учасників зборів підтримали зміну церковного підпорядкування

Релігійна громада села Надточаївка Черкаської області вирішила вийти зі складу Черкаської єпархії Української православної церкви та приєднатися до Православної церкви України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаську єпархію ПЦУ.

Збори Свято-Іоанно-Златоустівської парафії відбулися 6 жовтня 2026 року. У голосуванні взяли участь 30 осіб, і кожен із присутніх висловився за зміну церковної юрисдикції. Голосів проти та тих, хто утримався, не було.

На зборах парафіяни підтримали вихід зі складу Черкаської єпархії Української православної церкви та приєднання до Черкаської єпархії Православної церкви України. Рішення стосується зміни підлеглості громади в канонічних та організаційних питаннях.

Окрім цього, учасники засідання одностайно проголосували за низку організаційних змін, необхідних для оформлення нового статусу релігійної громади.

Зокрема, йдеться про:

зміну найменування парафії;

зміну юридичної адреси;

затвердження Статуту в новій редакції;

проведення необхідних реєстраційних дій.

За інформацією Черкаської єпархії ПЦУ, усі питання порядку денного отримали підтримку присутніх.

фото: Черкаська єпархія ПЦУ / Facebook

На Черкащині релігійні громади й раніше ухвалювали рішення про зміну церковного підпорядкування. Зокрема, у вересні 2024 року до Православної церкви України приєднався Свято-Успенський собор у Золотоноші. Тоді разом із храмом до ПЦУ перейшла і релігійна громада.