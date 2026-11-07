Головна Країна Суспільство
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

На Черкащині ще одна громада проголосувала за перехід до ПЦУ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
На Черкащині ще одна громада проголосувала за перехід до ПЦУ
Свято-Іоанно-Златоустівська церква
фото: Черкаська єпархія ПЦУ / Facebook

Усі 30 учасників зборів підтримали зміну церковного підпорядкування

Релігійна громада села Надточаївка Черкаської області вирішила вийти зі складу Черкаської єпархії Української православної церкви та приєднатися до Православної церкви України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаську єпархію ПЦУ.

Збори Свято-Іоанно-Златоустівської парафії відбулися 6 жовтня 2026 року. У голосуванні взяли участь 30 осіб, і кожен із присутніх висловився за зміну церковної юрисдикції. Голосів проти та тих, хто утримався, не було.

На зборах парафіяни підтримали вихід зі складу Черкаської єпархії Української православної церкви та приєднання до Черкаської єпархії Православної церкви України. Рішення стосується зміни підлеглості громади в канонічних та організаційних питаннях.

Окрім цього, учасники засідання одностайно проголосували за низку організаційних змін, необхідних для оформлення нового статусу релігійної громади.

Зокрема, йдеться про:

  • зміну найменування парафії;
  • зміну юридичної адреси;
  • затвердження Статуту в новій редакції;
  • проведення необхідних реєстраційних дій.

За інформацією Черкаської єпархії ПЦУ, усі питання порядку денного отримали підтримку присутніх.

На Черкащині ще одна громада проголосувала за перехід до ПЦУ фото 1
фото: Черкаська єпархія ПЦУ / Facebook

На Черкащині релігійні громади й раніше ухвалювали рішення про зміну церковного підпорядкування. Зокрема, у вересні 2024 року до Православної церкви України приєднався Свято-Успенський собор у Золотоноші. Тоді разом із храмом до ПЦУ перейшла і релігійна громада.

Читайте також:

Теги: православна церква церква Черкащина собор свято єпархія громада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2026: традиції та молитва
7 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 9 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 жовтня 2026: традиції та молитва
8 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
23 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2026: традиції та молитва
31 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00

Суспільство

На Черкащині ще одна громада проголосувала за перехід до ПЦУ
На Черкащині ще одна громада проголосувала за перехід до ПЦУ
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Лубінець розкрив нові деталі переговорів із Росією щодо Олешок
Лубінець розкрив нові деталі переговорів із Росією щодо Олешок
У Львові чоловік розбив голову об нову скульптуру в центрі міста
У Львові чоловік розбив голову об нову скульптуру в центрі міста
Графіки відключення світла 7 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»
Графіки відключення світла 7 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»
Священник, який перейшов до ПЦУ, кається і повертається в Московський патріархат. Але є нюанс
Священник, який перейшов до ПЦУ, кається і повертається в Московський патріархат. Але є нюанс

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
100K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua