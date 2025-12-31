Головна Країна Суспільство
Коли піст у 2026 році: дати, обмеження і правила

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Коли піст у 2026 році: дати, обмеження і правила
колаж: glavcom.ua

Найважливішим і найсуворішим з усіх є Великий піст, який триває 48 днів і закінчується напередодні Великодня

Щороку в певні дні віряни дотримуються постів, під час яких суворо обмежують себе в харчуванні для очищення душі й тіла. У 2026 році українці будуть поститися за новоюліанським календарем. Пости бувають одноденні або багатоденні. Під час них віряни відмовляються від їжі тваринного походження, ходять до храмів, присвячують вільний час молитві та уникають сварок. Крім того, у цей час Церква забороняє влаштовувати гучні веселощі. Зокрема, постами вважаються середа й п'ятниця у м'ясоїд – тиждень, коли загалом дозволено вживати м’ясо. Усього здавна у православному календарі 27 тижнів, або 189 днів були пісними.

«Главком» розповідає про усі пости, яких притримуються віряни протягом 2026 року.

Зміст

Багатоденні пости у 2026 році
Коли піст у 2026 році: дати, обмеження і правила фото 1

Великий піст: 23 лютого – 11 квітня

Перед Великоднем, який у 2026 році припадає на 12 квітня, віряни дотримуються Великого посту. Він є найдовшим і найсуворішим. Триває 48 днів, завжди починається в понеділок (за сім тижнів до Воскресіння Христового) і завершується в суботу.

У перший його день слід зовсім відмовитися від їжі й пити одну лише воду. А у вівторок, середу, четвер і п'ятницю дозволяється вжити суху їжу (хліб, сіль, сирі овочі та фрукти). У суботу і неділю дозволяється невелика кількість гарячої їжі на олії.

Найсуворішою є Страсна седмиця – останній тиждень посту, протягом якого дозволяється лише суха їжа в усі дні, крім п'ятниці. До виносу плащаниці з храму від їжі взагалі відмовляються. На великі свята, як-от Благовіщення (25 березня) та Вербна неділя (5 квітня), можна їсти рибу.

Петрів піст: 8 червня – 28 червня

У народі цей піст відомий як Петрівка. У 2026 році він почнеться через тиждень після П'ятидесятниці. Його тривалість залежить від дати Великодня, але кінець завжди сталий — напередодні дня святих апостолів Петра та Павла, який за новоюліанським календарем припадає на 29 червня. Це несуворий піст: крім середи та п’ятниці, дозволяється вживати рибу.

Успенський піст: 1 – 14 серпня

Встановлений на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Він є найкоротшим і триває лише два тижні, хоча залишається суворим. У понеділок, середу і п'ятницю – суха їжа, у вівторок та четвер – гарячі страви без олії, а на вихідні – з олією. На свято Преображення Господнього (6 серпня) дозволяється риба.

Різдвяний піст: 15 листопада – 24 грудня

Це останній багатоденний піст року, що триває 40 днів. Він готує вірян до Різдва Христового. Піст несуворий до 6 грудня (дня святого Миколая) – у вівторок та четвер дозволена риба. Після 20 грудня обмеження стають суворішими. У Святвечір, 24 грудня, за традицією утримуються від їжі до появи першої зірки, після чого споживають 12 пісних страв.

Одноденні пости у 2026 році

Такі церковні пости тривають один день і встановлені на честь особливих подій:

  • 5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення);
  • 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
  • 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

Ці обмеження допомагають вірянам зберігати духовний фокус і готуватися до потужних релігійних урочистостей протягом року.

Суцільні тижні у 2026 році

Це періоди, коли церква дозволяє вживати скоромну їжу протягом усього тижня, навіть у середу та п'ятницю. Це дає вірянам змогу набратися сил перед потужними духовними випробуваннями або відсвяткувати великі події:

  • 25 грудня 2025 – 4 січня 2026 – Святки (період від Різдва до Водохреща);
  • 10 – 16 лютого – Тиждень Митаря та Фарисея (підготовка до Великого посту);
  • 16 – 22 лютого – Масниця (Сирний тиждень, останній перед постом, коли дозволені яйця та молочні продукти, але не м'ясо);
  • 13 – 19 квітня – Великодній (Світлий тиждень);
  • 26 травня – 31 травня – Троїцький тиждень.

