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Різдвяний піст 2026 року: дата, меню, обмеження та правила

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Різдвяний піст 2026 року: дата, меню, обмеження та правила
Різдвяний піст починається 15 листопада 2026 року
фото: depositphotos.com

Різдвяний піст розпочинається 15 листопада і триватиме до 24 грудня

Сьогодні, 15 листопада, у православних та греко-католиків розпочинається Різдвяний (Пилипів) піст, який триватиме до 24 грудня – до Святої вечері перед Різдвом Христовим.

Різдвяний піст – це час духовного очищення, покаяння, молитви й добрих справ. Його мета – підготувати серце до світлого свята народження Христа.

Протягом посту віряни утримуються від вживання м’яса і молочних продуктів, утримуються від розваг, натомість приділяють більше уваги молитві, милосердю та спокою в родині й внутрішньому спокою.

У народі казали:

Як Пилипівка прийде – зима до хати загляне

Різдвяний піст відкриває зимовий цикл свят і вважається періодом очікування добра, миру й духовного світла.

Нагадаємо, що 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому дата більшості церковних свят (крім перехідних) змінилася. Різдвяний піст або Пилипівка триває 40 днів перед Різдвом, з 15 листопада до 24 грудня. Різдво українці святкуватимуть 25 грудня.

Правила дотримання Різдвяного посту

Різдвяний піст означає не тільки обмеження в їжі, але й певний внутрішній настрій. Піст має бути пов’язаний з очищенням від гріхів, молитвою, покаянням, прощенням образ, утриманням від спокус і пороків, а також відмовою від розважальних і видовищних заходів.

Віряни в період посту не їдять заборонені продукти, моляться і очищаються від гріхів, щоб з чистим серцем, душею і тілом підготуватися до святкування Різдва Христового.

Що можна їсти у Різдвяний піст

У Різдвяний піст дотримуються суворих правил харчування, які передбачають повне виключення з раціону м'яса, яєць та молочних продуктів.

Водночас від дня тижня залежить, що можна їсти на Різдвяний піст. У середу та п'ятницю протягом Різдвяного посту встановлено сухе харчування, яке передбачає споживання лише неперероблених продуктів, що не були термічно оброблені. У заключний тиждень посту ця дієта також розповсюджується на понеділок.

По понеділках дозволяється вживати гарячі страви без використання соняшникової олії, а по вівторках та четвергах можна додавати олію. У вихідні дні пост вважається менш суворим, і віруючим навіть дозволяється вживати рибу та вино.

Що можна і не можна їсти під час Різдвяного посту

В період Різдвяного посту відмовтесь від:

  • будь-яких м'ясних продуктів;
  • молочних продуктів;
  • яєць;
  • макаронів та випічки, що містять м'ясо, молочні продукти;
  • фастфуду чи снеків;
  • алкоголю (крім келиха вина в ті дні, коли це дозволено).

Основа раціону повинна складатися з сезонних овочів та фруктів, крупів, горіхів, бобових, сухофруктів:

  • бобові: нут, горох, квасоля, сочевиця тощо;
  • крупи: вівсяна, рис, перлова, гречана, пшоно;
  • овочі: буряк, картопля, морква, гарбуз, цибуля, кабачки, баклажани, броколі, капуста, цвітна капуста, пекінська і брюссельська капуста, спаржа;
  • фрукти: яблука, груші тощо;
  • ягоди і сухофрукти;
  • консервовані овочі: огірки, помідори, квашена капуста, мариновані салати, лечо;
  • гриби в будь-якому вигляді;
  • насіння та горіхи в салати чи для перекушування.

В певні дні дозволяється риба.

Весь період Різдвяного посту ділиться на три основні цикли, кожен з яких відрізняється за раціоном. Суворіші заборони діють ближче до кінця посту.

Цикли Різдвяного посту:

  • перший – від 15 листопада до 6 грудня;
  • другий – від 7 грудня до 18 грудня;
  • третій – від 19 грудня до 24 грудня.

Меню за днями на перший цикл Різдвяного посту (15 листопада – 6 грудня):

  • понеділок: гарячі страви без олії, продукти рослинного походження;
  • вівторок: можна рибу та олію, дозволяється келих вина;
  • середа: строге сухоїдіння (рослинна їжа без термічного оброблення);
  • четвер: можна рибу та олію, дозволяється келих вина;
  • п'ятниця: строге сухоїдіння;
  • субота: можна рибу та олію, дозволяється келих вина;
  • неділя: можна рибу та олію, дозволяється келих вина.

Меню за днями на другий цикл Різдвяного посту (7 грудня – 18 грудня):

  • понеділок: можна лише рослинну їжу, без додавання олії;
  • вівторок: можна рослинну їжу з олією;
  • середа: строге сухоїдіння;
  • четвер: можна рослинну їжу з олією;
  • п'ятниця: строге сухоїдіння;
  • субота: можна гарячі страви з олією, рибу, дозволяється келих вина;
  • неділя: можна гарячі страви з олією, рибу, дозволяється келих вина.

Меню за днями на третій цикл Різдвяного посту (19 грудня – 24 грудня):

  • понеділок: строге сухоїдіння;
  • вівторок: можна гарячі страви без олії;
  • середа: строге сухоїдіння;
  • четвер: можна гарячі страви без олії;
  • п'ятниця: строге сухоїдіння;
  • субота: можна гарячі страви з олією;
  • неділя: можна гарячі страви з олією.

Зверніть увагу, що 24 грудня не вживають їжу до появи на небі першої зірки. Тоді родина сідає за стіл і починається Святвечір.

Кому можна не постити на Різдвяний піст

Люди, які перебувають на прифронтових територіях (цивільні і військові), адже вони займаються важливою працею, яка потребує фізичних зусиль. Водночас, Церква звільняє від необхідності постити людей похилого віку, з хронічними захворюваннями, вагітних і тих, хто годує дитину грудним молоком, дітей до 14 років. Їм піст може серйозно нашкодити.

Обряди

Важливо пам’ятати, що під час посту в церкві не проводять обряди хрещення та вінчання. До того ж, не варто влаштовувати весілля в ці дні, адже пост присвячений молитвам, покаянням й очищенню від гріхів.

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Теги: церква свята Українська православна церква релігія православна церква УГКЦ

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