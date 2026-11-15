Різдвяний піст 2026 року: дата, меню, обмеження та правила

Різдвяний піст розпочинається 15 листопада і триватиме до 24 грудня

Сьогодні, 15 листопада, у православних та греко-католиків розпочинається Різдвяний (Пилипів) піст, який триватиме до 24 грудня – до Святої вечері перед Різдвом Христовим.

Різдвяний піст – це час духовного очищення, покаяння, молитви й добрих справ. Його мета – підготувати серце до світлого свята народження Христа.

Протягом посту віряни утримуються від вживання м’яса і молочних продуктів, утримуються від розваг, натомість приділяють більше уваги молитві, милосердю та спокою в родині й внутрішньому спокою.

У народі казали:

Як Пилипівка прийде – зима до хати загляне

Різдвяний піст відкриває зимовий цикл свят і вважається періодом очікування добра, миру й духовного світла.

Нагадаємо, що 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому дата більшості церковних свят (крім перехідних) змінилася. Різдвяний піст або Пилипівка триває 40 днів перед Різдвом, з 15 листопада до 24 грудня. Різдво українці святкуватимуть 25 грудня.

Правила дотримання Різдвяного посту

Різдвяний піст означає не тільки обмеження в їжі, але й певний внутрішній настрій. Піст має бути пов’язаний з очищенням від гріхів, молитвою, покаянням, прощенням образ, утриманням від спокус і пороків, а також відмовою від розважальних і видовищних заходів.

Віряни в період посту не їдять заборонені продукти, моляться і очищаються від гріхів, щоб з чистим серцем, душею і тілом підготуватися до святкування Різдва Христового.

Що можна їсти у Різдвяний піст

У Різдвяний піст дотримуються суворих правил харчування, які передбачають повне виключення з раціону м'яса, яєць та молочних продуктів.

Водночас від дня тижня залежить, що можна їсти на Різдвяний піст. У середу та п'ятницю протягом Різдвяного посту встановлено сухе харчування, яке передбачає споживання лише неперероблених продуктів, що не були термічно оброблені. У заключний тиждень посту ця дієта також розповсюджується на понеділок.

По понеділках дозволяється вживати гарячі страви без використання соняшникової олії, а по вівторках та четвергах можна додавати олію. У вихідні дні пост вважається менш суворим, і віруючим навіть дозволяється вживати рибу та вино.

Що можна і не можна їсти під час Різдвяного посту

В період Різдвяного посту відмовтесь від:

будь-яких м'ясних продуктів;

молочних продуктів;

яєць;

макаронів та випічки, що містять м'ясо, молочні продукти;

фастфуду чи снеків;

алкоголю (крім келиха вина в ті дні, коли це дозволено).

Основа раціону повинна складатися з сезонних овочів та фруктів, крупів, горіхів, бобових, сухофруктів:

бобові: нут, горох, квасоля, сочевиця тощо;

крупи: вівсяна, рис, перлова, гречана, пшоно;

овочі: буряк, картопля, морква, гарбуз, цибуля, кабачки, баклажани, броколі, капуста, цвітна капуста, пекінська і брюссельська капуста, спаржа;

фрукти: яблука, груші тощо;

ягоди і сухофрукти;

консервовані овочі: огірки, помідори, квашена капуста, мариновані салати, лечо;

гриби в будь-якому вигляді;

насіння та горіхи в салати чи для перекушування.

В певні дні дозволяється риба.

Весь період Різдвяного посту ділиться на три основні цикли, кожен з яких відрізняється за раціоном. Суворіші заборони діють ближче до кінця посту.

Цикли Різдвяного посту:

перший – від 15 листопада до 6 грудня;

другий – від 7 грудня до 18 грудня;

третій – від 19 грудня до 24 грудня.

Меню за днями на перший цикл Різдвяного посту (15 листопада – 6 грудня):

понеділок: гарячі страви без олії, продукти рослинного походження;

вівторок: можна рибу та олію, дозволяється келих вина;

середа: строге сухоїдіння (рослинна їжа без термічного оброблення);

четвер: можна рибу та олію, дозволяється келих вина;

п'ятниця: строге сухоїдіння;

субота: можна рибу та олію, дозволяється келих вина;

неділя: можна рибу та олію, дозволяється келих вина.

Меню за днями на другий цикл Різдвяного посту (7 грудня – 18 грудня):

понеділок: можна лише рослинну їжу, без додавання олії;

вівторок: можна рослинну їжу з олією;

середа: строге сухоїдіння;

четвер: можна рослинну їжу з олією;

п'ятниця: строге сухоїдіння;

субота: можна гарячі страви з олією, рибу, дозволяється келих вина;

неділя: можна гарячі страви з олією, рибу, дозволяється келих вина.

Меню за днями на третій цикл Різдвяного посту (19 грудня – 24 грудня):

понеділок: строге сухоїдіння;

вівторок: можна гарячі страви без олії;

середа: строге сухоїдіння;

четвер: можна гарячі страви без олії;

п'ятниця: строге сухоїдіння;

субота: можна гарячі страви з олією;

неділя: можна гарячі страви з олією.

Зверніть увагу, що 24 грудня не вживають їжу до появи на небі першої зірки. Тоді родина сідає за стіл і починається Святвечір.

Кому можна не постити на Різдвяний піст

Люди, які перебувають на прифронтових територіях (цивільні і військові), адже вони займаються важливою працею, яка потребує фізичних зусиль. Водночас, Церква звільняє від необхідності постити людей похилого віку, з хронічними захворюваннями, вагітних і тих, хто годує дитину грудним молоком, дітей до 14 років. Їм піст може серйозно нашкодити.

Обряди

Важливо пам’ятати, що під час посту в церкві не проводять обряди хрещення та вінчання. До того ж, не варто влаштовувати весілля в ці дні, адже пост присвячений молитвам, покаянням й очищенню від гріхів.