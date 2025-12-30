Церковний календар на 2026 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
Великдень у 2026 році припадає на 12 квітня
У 2026 році православна церква традиційно матиме 12 дванадесятих свят, які поділяються на Господні та Богородичні. Перші прославляють Ісуса Христа, а другі – Діву Марію. Три з них є перехідними, тобто щороку відзначаються в різні дати, що залежать від Великодня – головного православного свята року. Інші дев'ять – не змінюються з року в рік.
Нагадаємо, 1 вересня 2023 року Українська православна церква (ПЦУ) та Українські греко-католицькі церкви перейшли на новоюліанський календар, усі церковні урочистості змістилися на 13 днів назад. Таким чином, неперехідні православні свята нині збігаються з католицькими.
«Главком» підготував до вашої уваги церковний календар на 2026 рік.
Коли святкуємо Великдень і дванадесяті свята
У 2026 році православні віряни святкують Великдень 12 квітня. Цього ж дня відзначають Воскресіння Хрестове і християни західного обряду.
Перехідні дванадесяті свята 2026 року (дати яких залежать від Великодня):
- 5 квітня – Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима;
- 21 травня – Вознесіння Господнє;
- 31 травня – День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця).
Неперехідні дванадесяті свята 2026 року:
- 6 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє;
- 2 лютого – Стрітення Господнє;
- 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 6 серпня – Преображення Господнє;
- 15 серпня – Успіння Богородиці;
- 8 вересня – Різдво Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Господнього Хреста;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 25 грудня – Різдво Христове.
Інші великі церковні свята 2026 року
Крім дванадесятих свят, православні віряни традиційно святкують ще й інші важливі дати:
- 1 січня – Обрізання Господнє і святого Василія Великого;
- 24 червня – Різдво Іоанна Предтечі;
- 29 червня – Святих апостолів Петра і Павла;
- 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;
- 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
- 30 листопада – Святого апостола Андрія Первозванного;
- 6 грудня – Святого Миколая.
Пости 2026 року
Віряни, як і зазвичай, мають цьогоріч одноденні та багатоденні пости, а також суцільні тижні. Зокрема, постами вважаються середа й п'ятниця у м'ясоїд – тиждень, коли загалом дозволено вживати м’ясо. Натомість є також всеїдні тижні (суцільні, або загальниці) – протягом них церква звільняє вірян від одноденних постів у середу і п'ятницю.
Одноденні пости:
- 5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення);
- 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
- 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.
Багатоденні пости:
- 23 лютого – 11 квітня – Великий піст;
- 8 червня – 28 червня – Петрів піст;
- 1 серпня – 14 серпня – Успенський піст;
- 15 листопада – 24 грудня – Різдвяний піст.
Суцільні тижні:
- 25 грудня 2025 – 4 січня 2026 – Святки;
- 10-16 лютого – Тиждень Митаря та Фарисея;
- 16-22 лютого – Масниця (Сирний тиждень);
- 13-19 квітня – Великодній (Світлий тиждень);
- 26 травня – 31 травня – Троїцький тиждень.
Поминальні дні 2026 року
У православній традиції існують спеціальні дні для вшанування пам’яті померлих – поминальні батьківські суботи.
- 14 лютого – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);
- 7 березня – субота другого тижня Великого посту;
- 14 березня – субота третього тижня Великого посту;
- 21 березня – субота четвертого тижня Великого посту;
- 21 квітня – Радониця;
- 9 травня – поминання померлих воїнів;
- 30 травня – Троїцька батьківська субота;
- 24 жовтня – Дмитрівська батьківська субота.
Православний календар на кожен місяць 2026 року
Січень
- 1 січня – Обрізання Господнє та святого Василія Великого;
- 5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
- 6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
- 12 січня – святої мучениці Тетяни;
- 30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.
Лютий
- 2 лютого – Стрітення Господнє.
- 14 лютого – Вселенська батьківська субота.
- 23 лютого – початок Великого посту.
Березень
- 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;
- 26 березня – Собор архангела Гавриїла.
Квітень
- 4 квітня – Лазарева субота;
- 5 квітня – Вербна неділя, Вхід Господній до Єрусалиму;
- 12 квітня – Великдень;
- 21 квітня – Радониця.
Травень
- 9 травня – поминання померлих воїнів, перенесення мощей Миколи Чудоторця;
- 21 травня – Вознесіння Господнє;
- 24 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія;
- 31 травня – День святої Трійці.
Червень
- 1 червня – Святого Духа;
- 8 червня – початок Петрівського посту.
- 24 червня – Різдво Івана Хрестителя;
- 29 червня – апостолів Петра і Павла;
- 30 червня – Собор 12 апостолів.
Липень
- 7 липня – Матері Божої неустанної помочі;
- 11 липня – княгині київської Ольги;
- 15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
- 20 липня – пророка Іллі;
- 25 липня – Успіння святої Анни.
Серпень
- 1 серпня – перенесення Чесного Хреста, мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас);
- 6 серпня – Преображення Господнє, Яблучний Спас;
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 16 серпня – Горіховий Спас;
- 29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.
Вересень
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.
Жовтень
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
Листопад
- 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
- 15 листопада – початок Різдвяного посту;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.
Грудень
- 6 грудня – святого Миколая;
- 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 25 грудня – Різдво Христове.
- 31 грудня – святої Меланії Римської (Меланки).
