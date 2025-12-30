Церковний календар на 2026 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів

Церковні дні і свята в 2026 році

Великдень у 2026 році припадає на 12 квітня

У 2026 році православна церква традиційно матиме 12 дванадесятих свят, які поділяються на Господні та Богородичні. Перші прославляють Ісуса Христа, а другі – Діву Марію. Три з них є перехідними, тобто щороку відзначаються в різні дати, що залежать від Великодня – головного православного свята року. Інші дев'ять – не змінюються з року в рік.

Нагадаємо, 1 вересня 2023 року Українська православна церква (ПЦУ) та Українські греко-католицькі церкви перейшли на новоюліанський календар, усі церковні урочистості змістилися на 13 днів назад. Таким чином, неперехідні православні свята нині збігаються з католицькими.

«Главком» підготував до вашої уваги церковний календар на 2026 рік.

Коли святкуємо Великдень і дванадесяті свята

У 2026 році православні віряни святкують Великдень 12 квітня. Цього ж дня відзначають Воскресіння Хрестове і християни західного обряду.

Перехідні дванадесяті свята 2026 року (дати яких залежать від Великодня):

5 квітня – Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима;

Неперехідні дванадесяті свята 2026 року:

6 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє;

Інші великі церковні свята 2026 року

Крім дванадесятих свят, православні віряни традиційно святкують ще й інші важливі дати:

1 січня – Обрізання Господнє і святого Василія Великого;

Пости 2026 року

Віряни, як і зазвичай, мають цьогоріч одноденні та багатоденні пости, а також суцільні тижні. Зокрема, постами вважаються середа й п'ятниця у м'ясоїд – тиждень, коли загалом дозволено вживати м’ясо. Натомість є також всеїдні тижні (суцільні, або загальниці) – протягом них церква звільняє вірян від одноденних постів у середу і п'ятницю.

Одноденні пости:

5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення);

Багатоденні пости:

23 лютого – 11 квітня – Великий піст;

Суцільні тижні:

25 грудня 2025 – 4 січня 2026 – Святки;

Поминальні дні 2026 року

У православній традиції існують спеціальні дні для вшанування пам’яті померлих – поминальні батьківські суботи.

14 лютого – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);

Православний календар на 2026 року

Православний календар на кожен місяць 2026 року

Січень

1 січня – Обрізання Господнє та святого Василія Великого;

Лютий

2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;

Квітень

4 квітня – Лазарева субота;

Травень

9 травня – поминання померлих воїнів, перенесення мощей Миколи Чудоторця;

Червень

1 червня – Святого Духа;

Липень

7 липня – Матері Божої неустанної помочі;

Серпень

1 серпня – перенесення Чесного Хреста, мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас);

Вересень

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

Жовтень

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

8 листопада – Собор архистратига Михаїла;

Грудень