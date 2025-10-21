Головна Країна Суспільство
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 21 жовтня 2025 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

21 жовтня у світі відзначають Всесвітній день рептилій, Всесвітній день йододефіциту та День базіки. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Іларіона Великого.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 жовтня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день рептилій

21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щороку 21 жовтня у світі відзначають Всесвітній день рептилій (World Reptile Day) – свято, покликане підвищити обізнаність про важливу роль плазунів у природі, їх захист і гуманне ставлення до цих давніх мешканців планети.

Цей день – нагадування, що змії, ящірки, черепахи, варани, крокодили та інші рептилії – не «небезпечні створіння», а важлива частина біосфери, від якої залежить екологічна рівновага.

Всесвітній день йододефіциту

21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день покликаний привернути увагу до важливої проблеми нестачі йоду в організмі людини. Йододефіцит є основною причиною порушення розумового розвитку, особливо у дітей, а також впливає на функціонування щитоподібної залози. Свято наголошує на необхідності профілактики та збагачення раціону йодованою сіллю.

День базіки

21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Неофіційне та гумористичне свято, що відзначається щорічно 21 жовтня. Це день, коли можна з усмішкою ставитися до людей, які люблять багато і довго говорити.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Іларіона Великого

21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Православна церква цього дня вшановує пам'ять одного з перших палестинських подвижників і засновників чернечого життя на Святій землі, який жив у IV столітті.

Іларіон народився близько 291 року в Палестині. Після навчання в Олександрії він прийняв християнство і надихнувся прикладом преподобного Антонія Великого. Повернувшись на батьківщину, Іларіон оселився в пустелі поблизу Гази, де вів суворий аскетичний спосіб життя. Довкола нього почали виникати пустельні монастирі, і він став їхнім духовним провідником. Сам Іларіон, не бажаючи слави, часто змінював місце проживання, утікаючи від людської шани. Помер преподобний близько 371 року на острові Кіпр.

Народні вірування та прикмети

У народі день 21 жовтня часто називали «Днем осінніх вітрів», оскільки вірили, що цього дня природа «відпускає осінній вітер», який має очистити землю перед зимою.

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо вранці на Іларіона іній – чекайте на ясну і холодну погоду.
  • Вітер дме з півночі – зима буде суворою.
  • Якщо туман – до врожайної весни.
  • Цього дня не радили вирушати в далекі подорожі та розкривати свої плани перед іншими.
  • Вважалося гріхом відмовити в допомозі нужденним.

Історичні події

  • 1056 рік – диякон Григорій виводить першу літеру;
  • 1520 рік – Фернан Магеллан відкриває і проходить протоку між Атлантичним і Тихим океанами, названу згодом його іменем;
  • 1596 рік – укладають Берестейську унію, відповідно до якої єпископи православної церкви на територіях Речі Посполитої визнали над собою владу Папи Римського;
  • 1805 рік – Трафальгарський бій, у якому британський флот під командуванням адмірала Нельсона розгромлює франко-іспанський флот;
  • 1879 рік – американський винахідник Томас Едісон випробовує свою першу лампу розжарювання з вугільною ниткою;
  • 1897 рік – у Миколаєві починає працювати Чорноморський суднобудівний завод;
  • 1921 рік – Василь (Липківський) висвячується на митрополита УАПЦ;
  • 1944 рік – у "Бермудському трикутнику" загадково зникає екіпаж кубинського судна «Рубікон»;
  • 1950 рік – набирають чинності Женевські конвенції про захист жертв війни;
  • 1966 рік – у Вельсі відбувається Аберфанська катастрофа – трагічний зсув вугільного терикону на прилегле село;
  • 1991 рік – здійснено перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі;
  • 1993 рік – на Всеукраїнському Православному Соборі Володимир Романюк стає Патріархом Київським і всієї Руси-України;
  • 1995 рік – Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обирає патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).

Іменини

День ангела святкують: Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Пелагея, Таїсія.

Теги: свята свято релігія традиції календар

