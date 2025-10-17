17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 17 жовтня 2025 року: що відзначають християни, які існують міжнародні ініціативи та народні прикмети

17 жовтня у світі відзначають Всесвітній день донорства та трансплантації органів та Міжнародний день боротьби з бідністю. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Осії.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день донорства та трансплантації органів

Щороку 17 жовтня проводиться Всесвітній День донорства та трансплантації органів. Його мета – підвищити обізнаність про важливість донорства та трансплантації як одних із найефективніших методів лікування, а також вшанувати донорів, які врятували життя іншим.

Міжнародний день боротьби з бідністю

Ця знакова подія відзначається щорічно 17 жовтня з 1993 року за рішенням Генеральної Асамблеї ООН. Мета дня – привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми крайньої бідності та злиднів, які є порушенням права людини на гідне життя. Цей день є нагадуванням про необхідність спільних зусиль для подолання глобальної нерівності.

День «Одягни червоне»

День «Одягни червоне» або День червоного одягу – це щорічний день дії, метою якого є висловити солідарність проти расизму, підтримати рівність і освіту з питань расової справедливості. День «Одягни червоне» відзначається щороку у третю пʼятницю жовтня. Організатор – благодійна освітня організація Show Racism the Red Card (SRtRC), яка працює у Великій Британії та інших країнах, використовуючи популярність футболу для боротьби з дискримінацією.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Осії

17 жовтня (за новим церковним календарем) православна церква вшановує пам'ять одного з 12 малих пророків – Осії. Він жив у Ізраїльському царстві у VIII столітті до нашої ери.

Осія відомий як пророк любові та милосердя. Його життя, описане в Книзі Осії, стало живим образом стосунків Бога з Ізраїлем. Він був одружений з невірною жінкою, і цей шлюб символізував духовну невірність народу Ізраїлю, який відступив від Бога. Через свій досвід Осія нагадував людям, що, попри їхні гріхи та ідолопоклонство, Божа любов залишається терплячою, вірною і завжди кличе до покаяння та повернення. Його слова про «знання Бога» як щось важливіше за ритуальні жертви стали ключовими у його проповідях.

Цього дня в народі казали: «Прийшов Осія – землю не сій», цим підкреслюючи, що всі польові сільськогосподарські роботи мають бути завершені, а земля повинна «відпочити».

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Листя ще тримається на деревах – зима прийде пізно і буде затяжною.

Випав сніг – навесні очікується велика повінь.

Тепла погода цілий день – до м’якої та малосніжної зими.

Яскравий місяць на небі – до сонячної погоди.

Що не можна робити 17 жовтня:

Не можна залишати нужденних без уваги – цього дня потрібно робити добрі вчинки та допомагати бідним.

Не варто займатися важкою фізичною працею на городі (земля має відпочити).

Не бажано розпочинати нові справи, оскільки вони можуть не здійснитися.

Не радили брати або давати гроші в борг, щоб уникнути фінансових труднощів.

Історичні події

1113 рік – споруджують Києво-Михайлівський Золотоверхий собор;

1346 рік – битва при Невілс-Кросі: розгром шотландської армії англійськими військами і полонення Давида II, короля Шотландії;

1404 рік – Папою Римським стає Інокентій VII;

1604 рік – німецький астроном Кеплер Йоган починає спостереження найновішої зірки (SN 1604), названої згодом його ім'ям;

1660 рік – Слободищенський трактат – договір між гетьманом Юрієм Хмельницьким та Річчю Посполитою;

1855 рік – англієць Генрі Бессемер отримує патент на свій процес приготування сталі;

1912 рік – держави-члени Балканської Ліги оголошують війну Османській імперії;

1927 рік – відбувається ІІ Всеукраїнський собор УАПЦ;

1967 рік – у Великій Британії публікують «Акт про аборт», який започаткував легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності;

1990 рік – у Києві на площі Жовтневої революції завершується голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР ухвалення постанови про виконання їхніх політичних вимог;

1990 рік – офіційна дата виникнення бази IMDb, найбільшої у світі база даних і вебсайт про кінематограф;

1996 рік – Аслан Масхадов стає прем'єр-міністром коаліційного уряду Чеченської Республіки Ічкерія.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Андрій, Антон, Йосип, Кузьма.