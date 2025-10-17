17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 17 жовтня 2025 року: що відзначають християни, які існують міжнародні ініціативи та народні прикмети
17 жовтня у світі відзначають Всесвітній день донорства та трансплантації органів та Міжнародний день боротьби з бідністю. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Осії.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 жовтня 2025 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Всесвітній день донорства та трансплантації органів
Щороку 17 жовтня проводиться Всесвітній День донорства та трансплантації органів. Його мета – підвищити обізнаність про важливість донорства та трансплантації як одних із найефективніших методів лікування, а також вшанувати донорів, які врятували життя іншим.
Міжнародний день боротьби з бідністю
Ця знакова подія відзначається щорічно 17 жовтня з 1993 року за рішенням Генеральної Асамблеї ООН. Мета дня – привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми крайньої бідності та злиднів, які є порушенням права людини на гідне життя. Цей день є нагадуванням про необхідність спільних зусиль для подолання глобальної нерівності.
День «Одягни червоне»
День «Одягни червоне» або День червоного одягу – це щорічний день дії, метою якого є висловити солідарність проти расизму, підтримати рівність і освіту з питань расової справедливості. День «Одягни червоне» відзначається щороку у третю пʼятницю жовтня. Організатор – благодійна освітня організація Show Racism the Red Card (SRtRC), яка працює у Великій Британії та інших країнах, використовуючи популярність футболу для боротьби з дискримінацією.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святого пророка Осії
17 жовтня (за новим церковним календарем) православна церква вшановує пам'ять одного з 12 малих пророків – Осії. Він жив у Ізраїльському царстві у VIII столітті до нашої ери.
Осія відомий як пророк любові та милосердя. Його життя, описане в Книзі Осії, стало живим образом стосунків Бога з Ізраїлем. Він був одружений з невірною жінкою, і цей шлюб символізував духовну невірність народу Ізраїлю, який відступив від Бога. Через свій досвід Осія нагадував людям, що, попри їхні гріхи та ідолопоклонство, Божа любов залишається терплячою, вірною і завжди кличе до покаяння та повернення. Його слова про «знання Бога» як щось важливіше за ритуальні жертви стали ключовими у його проповідях.
Цього дня в народі казали: «Прийшов Осія – землю не сій», цим підкреслюючи, що всі польові сільськогосподарські роботи мають бути завершені, а земля повинна «відпочити».
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:
- Листя ще тримається на деревах – зима прийде пізно і буде затяжною.
- Випав сніг – навесні очікується велика повінь.
- Тепла погода цілий день – до м’якої та малосніжної зими.
- Яскравий місяць на небі – до сонячної погоди.
Що не можна робити 17 жовтня:
- Не можна залишати нужденних без уваги – цього дня потрібно робити добрі вчинки та допомагати бідним.
- Не варто займатися важкою фізичною працею на городі (земля має відпочити).
- Не бажано розпочинати нові справи, оскільки вони можуть не здійснитися.
- Не радили брати або давати гроші в борг, щоб уникнути фінансових труднощів.
Історичні події
- 1113 рік – споруджують Києво-Михайлівський Золотоверхий собор;
- 1346 рік – битва при Невілс-Кросі: розгром шотландської армії англійськими військами і полонення Давида II, короля Шотландії;
- 1404 рік – Папою Римським стає Інокентій VII;
- 1604 рік – німецький астроном Кеплер Йоган починає спостереження найновішої зірки (SN 1604), названої згодом його ім'ям;
- 1660 рік – Слободищенський трактат – договір між гетьманом Юрієм Хмельницьким та Річчю Посполитою;
- 1855 рік – англієць Генрі Бессемер отримує патент на свій процес приготування сталі;
- 1912 рік – держави-члени Балканської Ліги оголошують війну Османській імперії;
- 1927 рік – відбувається ІІ Всеукраїнський собор УАПЦ;
- 1967 рік – у Великій Британії публікують «Акт про аборт», який започаткував легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності;
- 1990 рік – у Києві на площі Жовтневої революції завершується голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР ухвалення постанови про виконання їхніх політичних вимог;
- 1990 рік – офіційна дата виникнення бази IMDb, найбільшої у світі база даних і вебсайт про кінематограф;
- 1996 рік – Аслан Масхадов стає прем'єр-міністром коаліційного уряду Чеченської Республіки Ічкерія.
Іменини
День ангела святкують: Олександр, Андрій, Антон, Йосип, Кузьма.
