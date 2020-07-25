У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв’язня. Розпочато масштабні пошуки



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Зниклий Муса Сулейманов Фото Кримська солідарність

До пошуків залучено волонтерів, кінологів та спецслужби

У п’ятницю ввечері, 24 липня, в анексованому Криму зник трирічний син політв’язня Руслана Сулейманова. Організовані пошуки тривають приблизно добу. Про це повідомила Кримська солідарність у Facebook.

Як зазначається, інцидент трапився у селищі Строганівка Сімферопольського району. Хлопчик на ім’я Муса грався у пісочниці біля свого будинку, після чого зник. Останній раз дитину бачили 24 липня приблизно о 18:00.

На момент зникнення трирічний Муса був одягнений у сіру трикотажну футболку, сині шорти та біле взуття.

Згодом до пошуків підключилися правоохоронці. Зокрема, на місце події приїхали співробітник окупаційної «поліції», «МНС», кінологи. «Поліція» готує запуск квадрокоптера, а жителі півострова збираються в групи, щоб шукати дитину.

Через деякий час, о 22:00 на місце події приїхав пошуково-рятувальний загін «Ліза Алерт» (волонтерське об’єднання, яке розшукує зниклих дітей).

Пізніше із Севастополя виїхали люди з найпотужнішим у Криму тепловізором. Крім цього, на місце прибув кінний клуб, який приступив до пошуків Муси. Також організовано автобус, який звозить до штабу волонтерів, які виявили бажання допомогти.