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    Події в Україні

    У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв’язня. Розпочато масштабні пошуки

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    <p>Зниклий Муса Сулейманов</p> - У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв’язня. Розпочато масштабні пошуки

    Зниклий Муса Сулейманов

    Фото Кримська солідарність

    До пошуків залучено волонтерів, кінологів та спецслужби

    У п’ятницю ввечері, 24 липня, в анексованому Криму зник трирічний син політв’язня Руслана Сулейманова. Організовані пошуки тривають приблизно добу. Про це повідомила Кримська солідарність у Facebook

    Як зазначається, інцидент трапився у селищі Строганівка Сімферопольського району. Хлопчик на ім’я Муса грався у пісочниці біля свого будинку, після чого зник. Останній раз дитину бачили 24 липня приблизно о 18:00. 

    На момент зникнення трирічний Муса був одягнений у сіру трикотажну футболку, сині шорти та біле взуття.

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    У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв’язня. Розпочато масштабні пошуки
    У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв’язня. Розпочато масштабні пошуки
    У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв’язня. Розпочато масштабні пошуки
    У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв’язня. Розпочато масштабні пошуки
    У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв’язня. Розпочато масштабні пошуки
    У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв’язня. Розпочато масштабні пошуки
    Фото Кримська солідарність

    Згодом до пошуків підключилися правоохоронці. Зокрема, на місце події приїхали співробітник окупаційної «поліції», «МНС», кінологи. «Поліція» готує запуск квадрокоптера, а жителі півострова збираються в групи, щоб шукати дитину.

    Через деякий час, о 22:00 на місце події приїхав пошуково-рятувальний загін «Ліза Алерт» (волонтерське об’єднання, яке розшукує зниклих дітей). 

    Пізніше із Севастополя виїхали люди з найпотужнішим у Криму тепловізором. Крім цього, на місце прибув кінний клуб, який приступив до пошуків Муси. Також організовано автобус, який звозить до штабу волонтерів, які виявили бажання допомогти.

    Крим діти поліція
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