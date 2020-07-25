У Кривому Розі чоловіка дві доби тримали на прив’язі в собачому нашийнику й вимагали гроші



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В Кривому Розі звільнили 27-річного чоловіка, якого незаконно утримували і катували на прив’язі та вимагали грошей

Зловмисник викрав знайомого від під’їзду будинку та змусив його сісти до автомобіля і відвіз до власної квартири

Правоохоронці в Кривому Розі звільнили 27-річного чоловіка, якого незаконно утримували і катували на прив’язі та вимагали грошей, повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Як встановили поліцейські, потерпілого викрав знайомий від власного будинку, після чого дві доби тримав на прив’язі та вимагав гроші. Дії зловмисника слідчі кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу. Співробітники Покровського відділення поліції отримали інформацію про знущання над людиною. За словами свідка, сусід утримує людину на прив’язі у собачому нашийнику та б’є його», – йдеться в повідомленні поліції.

Так, 24 липня правоохоронці виявили 27-річного потерпілого, який мав на тілі численні тілесні ушкодження, його доправили до лікарні. Також у квартирі затримали 31-річного зловмисника, причетного до злочину.

Як встановили поліцейські, чоловік викрав знайомого від під’їзду будинку. Зловмисник змусив його сісти до автомобіля та відвіз до власної квартири, а в оселі надів на чоловіка нашийник та прив’язав.

«Протягом двох днів він знущався над потерпілим, бив його та вимагав гроші. Також відібрав ключі від квартири, куди згодом навідався та вкрав цінні речі», – наголошують у Нацполіції.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. За катування, незаконне позбавлення волі та пограбування поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві ввечері 24 липня двоє студентів-іноземців отримали вогнепальні поранення ніг. Поліція встановлює обставини злочину та причетних до нього.

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