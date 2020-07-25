Наслідки побєдобєсія. В окупованому Криму потонула бронемашина



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Рятувальники витягли шість осіб із транспорту, який утопав. Вирішується питання про підняття БРДМ-2, загрози розливу палива немає

Рятувальники витягли шість осіб із транспорту, який утопав. Ніхто не постраждав

Бронемашина БРДМ-2 затонула під час форсування російськими окупантами Керченської протоки в рамках пропагандистської акції, присвяченої Керченсько-Ельтігенському десанту 1943 року. Про це в суботу, 25 липня, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах.

За словами співрозмовника агентства, шість членів екіпажу вдалося врятувати.

Причиною події став вихід машини на відрізок з перепадами глибини в п’яти кілометрах від берега і сильний боковий вітер, розповів прес-секретар громадської організації, яка виступила організатором акції, Андрій Коннов.

«Вода почала надходити в БРДМ-2, штатні системи порятунку автомобіля працювали, про що можна судити по відео з місця подій, і викачували воду. Однак вона надходила надто швидко», – зазначив він.

Рятувальники витягли шість осіб із транспорту, який утопав. Ніхто не постраждав. Вирішується питання про підняття БРДМ-2, загрози розливу палива немає.

Бронемашина затонула на відстані близько семи кілометрів від Таманського берега на глибині близько семи-восьми метрів. Проходу суден не заважає. Причиною події стали погодні умови.

Керченсько-Ельтігенська десантна операція тривала 40 діб: з 31 жовтня по 11 грудня 1943 року. В результаті радянські війська оволоділи важливим оперативним плацдармом на Керченському півострові, який в подальшому був використаний при визволенні Криму від німецьких військ.