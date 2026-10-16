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Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Енергетики ДТЕК відновлюють пошкоджене російською атакою обладнання на Одещині
фото: ДТЕК

Пошкоджене обладнання потребує тривалого ремонту, аварійно-відновлювальні роботи тривають

У ніч проти 16 жовтня російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. Попри пошкодження інфраструктури, станом на ранок фахівцям вдалося відновити електропостачання для 33,3 тис. родин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на компанію ДТЕК.

За інформацією енергетиків, ремонтні бригади продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Відновлення працездатності пошкодженого обладнання потребуватиме часу.

«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну оселю», – наголосили в компанії.

Наразі роботи тривають. Точних термінів повного відновлення електропостачання ДТЕК поки не називає.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Унаслідок ударів постраждали четверо людей, пошкоджено сім приватних будинків, енергооб'єкт і підприємство з виготовлення побутової продукції.

Окупанти регулярно атакують енергетичну інфраструктуру України. Через пошкодження обладнання в окремих регіонах виникають перебої з електропостачанням. Після обстрілів енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

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Теги: інфраструктура обстріл ДТЕК Одеса

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